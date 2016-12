Audit o parkovaní hlavné mesto každému neukáže: Čo chcú utajiť?

„Tajný“ audit kritizujú viacerí mestskí poslanci. „Podľa vecí v 129-stranovom audite sa mi vôbec nezdá, že by mal byť utajovaný. Iba môžem zopakovať, že keď si ho kolegovia prečítajú, budú mať o práve schválenej parkovacej politike ešte väčšie pochybnosti,“ povedal nám poslanec mestského zastupiteľstva a starosta mestskej časti Vajnory Ján Mrva.

„Audit je platený z prostriedkov daňových poplatníkov. Je to parkovanie, nejde o atómovú elektráreň alebo vojenský program hviezdnych vojen,“ dodal Mrva. Utajovanie vníma ako protizákonné. Nevidí sa to ani starostom iných mestských častí. „Možno sa autor tohto dielka hanbí za to, čo vyprodukoval,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Vníma to ako nezmysel, pretože audit vznikol na to, aby sa s ním pracovalo. „Každý, kto chce doň nahliadnuť, musí podpísať mlčanlivosť a nesmie z neho citovať ani sa na naň odvolávať. Takúto prax zásadne odmietam,“ vyhlásila starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Myslí si, že audit z verejných prostriedkov má byť prístupný verejnosti.

Mesto dalo vypracovať audit v júli za 100-tisíc eur spoločnosti Delloite. Podľa hovorkyne Bratislavy ide o pracovnú verziu pred vydaním finálnej. „Sprístupnením auditu pred začatím verejného obstarávania na centrálny systém parkovacej politiky by mohlo dôjsť k porušeniu zákonných ustanovení o verejnom obstarávaní,“ upozornila hovorkyňa mesta Ivana Skokanová.

Pýtali sme sa ľudí na tajomný dokument

Přemysl (35)

Zrazu mám pocit, že neviem, čo sa vlastne schválilo. Zahmlieva sa, ako parkovacia politika bude reálne vyzerať. Doteraz sa o tom veľa hovorilo, a keď to schválili, už je okolo toho ticho.

Anton(73)

Samozrejme, že by to malo byť zverejnené. Som starý vodič a kto vyrieši problém parkovania v meste, dostane tri Nobelové ceny. Navyše i tak nevieme, ako to celé bude fungovať.

Boris(30)

Zase raz rozhoduje niekto o nás bez nás a bez možnosti podieľať sa na rozhodnutí. Mám pocit, že niekto rozhoduje tak, čo najviac vyhovuje jemu, a nie čo by bolo najlepšie pre Bratislavčanov.