Banskobystrický bos sa pri objasňovaní Sýkorovej vraždy zapotil: Černákovi vyschlo v ústach

Pojednávacia miestnosť bola zaplnená novinármi a verejnosťou. Mikuláš Černák, ktorý je odsúdený za niekoľko vrážd na doživotie, prišiel na pojednávanie s kamennou tvárou. Do siene ho priviedli kukláči.

Bývalý šéf banskobystrického podsvetia výraz tvár nezmenil ani keď sa posadil pred sudcu. Keď ho vyzvali, aby vypovedal, požiadal, aby mu dali dole putá.

Predseda súdu mu v požiadavke vyhovel. Podľa Černáka Sýkoru zastrelili členovia vlastnej skupiny na čele s dnes nebohým Petrom Križanovičom alias Duranom. Stalo sa tak údajne po roztržke týkajúcej sa nerozdelenia lupu získaného lúpežou nitrianskej pobočky VÚB banky v januári 1996.

Banskobystrický bos včera opísal, ako za ním prišiel po vražde Sýkoru do Banskej Bystrice Duran v sprievode Richarda Benčiča, Milana Majtana a ďalších mužov, aby mu oznámili, že sa postarali o likvidáciu Sýkoru a preberajú jeho zločineckú skupinu. Schôdzka sa mala uskutočniť v hoteli Lux a dopredu ju telefonicky Černákovi ohlásil Ľuboš Ferus, považovaný za šéfa podsvetia v Nitre. Dôvodom vraj bolo zabezpečiť, aby sa z nej všetci vrátili živí.

Duran mal na stretnutí v banskobystrickom hoteli Černákovi vysvetliť, že sa postaral o likvidáciu Sýkoru ako o osobnú vec. Navyše mu mal oznámiť, že pokiaľ sa sýkorovci nepodrobia, budú zlikvidovaní aj oni. Neskôr sa mal dozvedieť aj to, že na vraždu Sýkoru mal finančnou sumou prispieť Ľuboš Ferus. Urobiť tak mal z obavy o svoj život.

„Toto je podľa mňa jediná vražda, do ktorej sa Ferus zaplietol,“ vyhlásil včera na súde Černák. Na to reagoval Ferus. „Vyslovene ma uráža, že som mal dať peniaze na Sýkorovu vraždu,“ rozhorčil sa. Obhajca jedného z obžalovaných Ladislav Kuruc konštatoval, že Černák súdu prezentoval iba subjektívne názory a informácie z počutia od iných. Motívom, prečo sa na doživotie odsúdený zločinec rozhodol svedčiť, podľa advokáta je, aby získal nárok na podmienečné prepustenie. To však Černák rezolútne odmietol. Proces bude pokračovať do piatka, keď je naplánovaný výsluch utajovaného svedka cez telemost.