Bezdomovci sa v zime sťahujú do autobusov a električiek: Čo majú cestujúci robiť?

Koncentrácia bezdomovcov v dopravných prostriedkoch je vyššia práve teraz v zimných mesiacoch. Niektorí sa vozia, aby boli v teple, iní sa premiestňujú na nové miesto. Väčšinou majú spoločné, že sa vozia „načierno“ a svojím zápachom, verbálne a niekedy aj smeťami, ktoré po sebe nechávajú, obťažujú ostatných spolucestujúcich.

Tí to väčšinou riešia presadnutím, inokedy to skúšajú nahlásiť vodičom. „Problematiku sa snažíme riešiť, nemáme však kompetencie na to, aby sme mohli zasiahnuť. Zamestnanci podniku – vodiči, dispečeri či revízori nemajú totiž zákonné právomoci spojené s priamym zásahom, ktoré cestujúca verejnosť požaduje,“ tvrdí Dopravný podnik Bratislava.

Na koho sa teda treba v takomto prípade obrátiť? „Ak spolucestujúcim prekážajú vo vozidlách ľudia, ktorí javia známky nadmerného požitia alkoholu, návykových látok alebo majú mimoriadne znečistený odev, majú právo vyzvať ich, aby opustili vozidlo, pretože ich obťažujú. Zároveň sa môžu s takýmito problémami obrátiť na vodiča, prípadne revízora, ak sa vo vozidle nachádza,“ hovorí hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

Vodič ani revízor však nemajú právo takéhoto cestujúceho (s platným lístkom) z vozidla vylúčiť, môžu ho len vyzvať, aby ho opustil. „Ak to dotyčný nerešpektuje, musí byť privolaná policajná hliadka, ktorá má oprávnenie vykázať ho z vozidla,“ povedala Volfová. „Je to dlhodobý problém legislatívy, s ktorým nebojujeme len my, ale aj mnohé ďalšie dopravné podniky nielen na Slovensku, ale aj v Česku,“ dodala hovorkyňa.

Ako riešia problém inde?

Banská Bystrica - Mesto takýto problém riešiť nemusí, bezdomovci sa v autobusoch nevozia, možno aj preto, že sa tu nastupuje prednými a strednými dverami.

Košice, Žilina, Prešov - Problém je rovnaký ako v hlavnom meste. Pokiaľ cestujúci obťažuje spolucestujúcich výzorom alebo zápachom, môže ho vodič aj spolucestujúci vyzvať na opustenie vozidla.