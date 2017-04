Bratislavský primátor: Neuveríte, čo robí po kolapse!

Ivovi Nesrovnalovi sa priťažilo na mestskom zastupiteľstve. Na pohľad sa nie je čo diviť, na programe bolo niekoľko závažných tém. Paradoxne, primátora museli ratovať po rokovaní o výstavbe nájomných bytov v Dúbravke, pri ktorých uspel. V tejto mestskej časti majú postaviť nové bývanie pre ľudí z reštituovaných bytov.

Bytový dom má vyrásť na parkovisku medzi panelákmi, proti čomu miestni protestovali. Stranu im chytili aj niektorí mestskí poslanci, ktorí žiadali primátora, aby výstavbu 68 bytov zastavil. Ten im však nevyhovel. Poslanci sa v stredu na mestskom zastupiteľstve chystali prelomiť jeho veto, ale neúspešne. Takže výstavba bytov bude pokračovať.

O to paradoxnejšie je, že práve po tom, ako bolo jasné, že byty v Dúbravke stavať budú, primátor skolaboval. Dôvodom majú byť problémy so srdcom. Podľa medializovaných správ mu pomáhala viceprimátorka a lekárka Iveta Plšeková. Primátora potom previezli do bratislavskej nemocnice U milosrdných bratov.

„Stále je hospitalizovaný a robia mu vyšetrenia,“ povedala nám včera Zuzana Onufer z tlačového odboru bratislavského magistrátu. Primátorov tím sa však po jeho hospitalizácii nezastavil a pracuje ďalej. Na oficiálnej stránke Iva Nesrovnala sa vo štvrtok, pár hodín po jeho hospitalizácii, objavil oznam, že mesto pokračuje s výsadbou kvetov. Zdá sa, že primátor má schopných ľudí!