Buďte šik aj po 60 ako pani prezidentová: Zakryte nedostatky, zvýraznite prednosti

Buďte krásna aj po šesťdesiatke! Dá sa to. Brigitte Macronová to dokazuje. Aj vy môžete byť rovnako šik. Konečne máte na to čas, lebo deti už vyrástli a nestrácate čas s ľuďmi, ktorí vám za to nestoja. Viete, čo vám svedčí, čo prospieva vašej pleti a vlasom.

Viete, čo sa dá ovplyvniť a čo nie. Na to druhé okamžite zabudnite. Nebudete si predsa kaziť životný pocit tým, že máte krivé nohy, stačí, že viete, ako ich treba zakryť. Tak ako hlavná hrdinka kultovej knižky Nataše Tánskej Úvod do šťukológie.

Tá sa rozhodla, že pre nepekné nohy bude nosiť len nohavice, ale rozhodla sa tiež okamžite zabudnúť, prečo to robí, aby neutrpelo jej sebavedomie. To, čo po šesťdesiatke vyžarujete, by totiž mala byť sebaistota.

Nie prílišná, taká akurátna. Práve tá je pre mladších mužov sexi. Že zaujmete mladšieho muža, vám zaručiť nemôžeme, ale už ten pocit, keď budete so svojím vzhľadom spokojná, vám dodá toľko pozitívnej energie, ako by ste ho mali.