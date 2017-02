Budú sa podniky v Starom meste predsa zatvárať o 22:00? Poslanci budú opäť rokovať!

Staromestskí poslanci sa opäť chystajú otvoriť tému o otváracích hodinách prevádzok a podnikov v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto.

Nový návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o otváracích hodinách prevádzok a podnikov zverejní Staré Mesto na internete minimálne 15 dní pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva.

Presný termín však pre agentúru SITA hovorkyňa mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Nora Gubková neuviedla. Podľa nej sa návrh VZN bude pripomienkovať štandardne, a teda že jeho súčasťou bude aj poučenie, v ktorom bude uvedený kontakt, kam môžu ľudia k návrhu posielať pripomienky.

Pôvodný návrh VZN o otváracích hodinách prevádzok a podnikov schválili staromestskí poslanci ešte v septembri 2016, starosta Radoslav Števčík ho však nepodpísal a v decembri v rozhovore pre agentúru SITA povedal, že "samospráva nemôže rozhodovať individuálne, čiže jedna prevádzka nemôže byť otvorená do 22:00 a iná zase do 24:00. Musia sa teda nastaviť jednotné pravidlá pre všetkých".

Mestská časť tak bude podľa neho v súvislosti s prevádzkovou dobou podnikov hľadať také riešenie, ktoré bude zákonné a ktoré pomôže situáciu vyriešiť.

Podľa pôvodného návrhu VZN o otváracích hodinách prevádzok a podnikov mali byť prevádzky otvorené do 22:00 s tým, že tie prevádzky, ktoré by splnili určité technické opatrenia, mali byť otvorené cez týždeň do polnoci a cez víkend do jednej hodiny po polnoci.

Prevádzky v pivničných priestoroch mali byť otvorené do 5:00 ráno.