Celý život drieme a nič nemáme! Takto vyzerá chudoba na Slovensku

Gabriel (32): Niekedy zarobím len stovku

Štvorčlenná rodinka bývala v nevyhovujúcich podmienkach u rodičov a túžila sa osamostatniť. Šanca sa naskytla kúpou domu na samote neďaleko Kolárova. „Zobrali sme si na dom hypotéku, jeho majitelia ho však nechceli takýmto spôsobom na nás prepísať. Tak sme ho museli akože vydražiť za 11 800 eur. Peniaze sme si museli požičať a teraz ich splácame,“ vysvetlil Gabriel (32). Sám opravuje ich nové bývanie a pritom sa snaží zarobiť, koľko sa dá.

„Päť mesiacov v roku viem na stavbách zarobiť do 700 eur, pol roka, keď stavbárom nepraje počasie, som však bez práce, a teda aj bez príjmu. Občas donesiem nejakú stovku, v tom čase sa na stavbách viac zarobiť nedá,“ dodáva smutne. Jeho manželka poberá len materskú. „Teda 250 eur. Z nej žijeme tie mesiace, keď je manžel bez práce. Desí ma, keď dcérka o pár týždňov dovŕši tri roky a ja tie peniaze už nebudem dostávať,“ povzdychla si Timea (26).

„Budem bez príjmu a tu sa práca hľadá ťažko. Do Kolárova je ďaleko a spoje nechodia tak, aby som dokázala zladiť cestu do práce s odvozom detí do školy a škôlky,“ vraví mladá žena. Na to, že jej synček pôjde do školy, nechce ani pomyslieť. „Veď to budú ďalšie náklady. Neviem, ako ich zvládneme. Kto vraví, že u nás nežijú ľudia pod hranicou chudoby, nech sa k nám príde pozrieť,“ dodáva Timea.

Mladej rodine sa snaží uľahčiť neľahkú situáciu najmä Silvie Téglasová z Komárna. „Naše združenie pomáha viacerým rodinám, no táto si to skutočne zaslúži. Nenatŕčajú iba ruku a niečo žiadajú, ale snažia sa robiť, čo sa dá, aby si situáciu sami zlepšili. Pomáhame im potravinami, oblečením a hračkami pre deti,“ vysvetľuje.

Mesačný rozpočet Bednárovcov + mzda Gabriela 700 eur v lete, 100 eur v zime

+ materská Timey 250 eur spolu príjem 950, resp. 350 eur

- cestovanie a škôlka 200 eur

- elektrina 55 eur

Lýdia (53): Nečudujem sa samovraždám pre chudobu

Invalidná dôchodkyňa Lýdia Baranová (53) z Vrbova v okrese Kežmarok musí vyžiť z 213 eur! „Ani sa nečudujem, že ľudia z toľkej chudoby páchajú samovraždy. Veď vyžiť z takejto almužny je zázrak,“ vzdychne si. „Je to naozaj nespravodlivé, že človek celý život drie a teraz živorí. Kam sa podel sociálny štát a jeho spravodlivosť?“ hnevá sa žena, ktorá sa dlhých 29 rokov starala o chorú a dnes už nebohú dcéru.

Pred desiatimi rokmi ju opustil manžel, a tak musela brať akékoľvek brigády, len aby vtedy s dvoma dcérami vyžili. Keď pred piatimi rokmi chorá dcéra zomrela, pracovala len na dohody, stálu prácu nájsť nemohla. V roku 2014 jej operovali bedrový kĺb a schválili iba polovičný invalidný dôchodok. Postihli ju aj ďalšie, najmä zdravotné problémy. Prišli kruté bolesti chrbtice, pani Lýdii sa začali triasť hlava i ruky.

„Parkinsonova choroba nebola potvrdená, no chodím na neurológiu i k psychiatričke. Môj dôchodok je 129 eur. Mám nulovú šancu sa zamestnať. Aby som mala aspoň na to najnutnejšie, pracujem na aktivačných prácach, dostávam 84 eur. Pán prezident a pán premiér, ako mám z toho vyžiť? Čo mám robiť? Návod na vyžitie mi nikto zo štátu neposlal,“ pýta sa roztrpčene.

Sociálnu poisťovňu požiadala o prehodnotenie výšky invalidného dôchodku. Ale veľa nádeje do toho nevkladá. Z oboch príbehov vyplýva, že bez pomoci druhých by títo ľudia nemohli existovať. Je smutné skonštatovať, že ani poctivá práca im nezabezpečila dostatočný príjem a dôstojný život.