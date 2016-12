Cestujúci v MHD pozor: Cez sviatky vás čakajú zmeny v doprave!

Ako informuje Dopravný podnik Bratislava, prevádzkový režim „pracovný deň – školské prázdniny bude platiť od 23. decembra 2016 do 5. januára 2017. Na Štedrý deň bude v doprave MHD režim soboty/nedeľa/sviatok a denná premávka bude ukončená od 17:00. Od 18:30 začne premávka liniek nočnej dopravy z Hlavnej stanice, ktoré budú premávať až do 06:30 v Prvý sviatok vianočný. Cez deň budú prvé odchody z jednotlivých konečných zastávok zabezpečované od 07:00. Na Štefana bude premávka v režime sobota/nedeľa/sviatok.

Rovnako bude premávať doprava aj na Silvestra, ale príde aj k prerušeniu premávky. „Od 10:00 do 11:00 bude na Rázusovom nábreží pri Moste SNP, kvôli Silvestrovskému behu cez bratislavské mosty prerušovane zastavená premávka električiek a autobusov. Od 23:30 bude posilnená premávka vybraných autobusových a trolejbusových liniek nočnej dopravy s predĺžením prevádzky až do 06:30 dňa 01.01.2016,“ uviedla hovorkyňa Dopravného podniku Adriana Volfová. Polhodinu pred polnocou až do 06:30 ráno v Novom roku budú prevádzkované električkové linky N5, N8 a N10. Na Silvestra treba rovnako rátať s uzavretím centra osláv príchodu Nového roka. Kvôli tomu bude vylúčená električková doprava na nábrežnej vetve od tunela po Námestie SNP, ktoré sa týka električky číslo 4 a 8. Uzávierky sa týkajú aj Rázusovho a Vajansékho nábrežia a premávka bude fungovať po obchádzkových trasách. Na Nový rok bude v MHD opäť režim sobota/nedeľa/sviatok, takisto 6. januára.