Dunajské nábrežie onedlho nespoznáte! Investor plánuje prepojiť oba brehy Bratislavy

Koncept Spojenej Bratislavy predstavila developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE. Tvrdí, že potenciál rozvoja hlavného mesta je predovšetkým v doposiaľ nevyužitých územiach pri Dunaji. A práve ten chce využiť. „Sme presvedčení, že aktivizáciou a oživením prepojeného nábrežia na ľavom brehu cez existujúci River Park, Zuckermandel, Staré Mesto a Euroveu a vytvorením živej nábrežnej zóny v rozvojovom území Nové Lido sa centrum mesta môže postupne ,preliať‘ cez zónu Pribinova na pravý breh Dunaja a pritiahnuť tak doteraz izolovanú Petržalku bližšie k mestu,“ vysvetľuje podstatu projektu zástupca spoločnosti Peter Korbačka.

„Atraktívne nábrežie zmení Bratislavu na skutočné mesto na Dunaji,“ dodal. Bežných ľudí určite zaujme najmä nový most pre peších cez Dunaj. Podľa projektu by mal vychádzať od sochy Štefánika pri nákupnom centre Eurovea. Hneď v jeho susedstve má byť zóna Nové Lido. Nová podoba Bratislavy však môže fungovať iba s potrebnými dopravnými zmenami. Preto by mali do roku 2022 vybudovať nové električkové trate ružinovskej a petržalskej radiály.

V úseku Košická by malo pribudnúť 2,7 km tratí, v úseku Petržalka 1,5 km. Električka by mala v budúcnosti prechádzať ľavým nábrežím medzi Euroveou a SND, ale aj pravým na Novom Lide, a navzájom ich prepájať. Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na radiálu centrum – Ružinov môže byť raz Petržalka prepojená nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a so Zlatými pieskami, ale aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou.

Čo je potešiteľné: výstavba električkových tratí neostane iba na meste, prispieť chce aj samotná developerská spoločnosť. Celková suma do infraštruktúry by predstavovala 75 miliónov eur. Spoločnosť uviedla, že o projekte rokovali so starostami bratislavských mestských častí i s magistrátom. Chcú ho presadiť aj vtedy, ak nezískajú štatút významnej investície. Ak by ho však získali, urýchlilo by to napríklad stavbu električkovej trate od Šafárikovho námestia cez Pribinovu ulicu až na Miletičovu ulicu. Všetky projekty by chceli ukončiť do desiatich rokov.