Dvaja mŕtvi v zahraničí: Smrť ich zastihla kruto a nečakane

Vlado Findra sa počas ranného behu pošmykol a spadol do priepasti, kde polícia našla jeho telo. Podľa dostupných informácií ho zrejme zradilo daždivé počasie a premočený terén. „Najskôr sa venoval basketbalu, ale neskôr som na ňom zbadal, že má vlohy práve na behy a postupne som ho vypiplal až do reprezentácie,“ hovorí viceprimátor Lučenca Pavol Baculík, ktorý bol prvým trénerom Vlada.

„Naposledy som s ním bol 26. decembra na Vianočnom behu mesta. Keď som sa dopočul o tejto hroznej správe, nechcel som tomu uveriť. Je to obrovská tragédia, lebo Vlado bol vždy fantastický chlapec, inteligentný človek, a keď sa dalo, vždy podporil beh mestom. Dokonca je už niekoľko rokov držiteľom traťového rekordu na 5 kilometrov. Len ťažko som to predýchaval,“ dodáva Baculík.

Amatérskeho fotografa Ľuba Kuníka dobodal zase začiatkom februára neznámy páchateľ v Kanade, bezvládne telo našiel okoloidúci, ktorý bol na prechádzke so psom. Kuník sa vydal uprostred noci do ulíc sám, s fotoaparátom, no namiesto krásnych záberov našiel smrť. Stalo sa to asi pol kilometra od domu, v ktorom žil. Podľa polície bol dobodaný, zraneniam podľahol na mieste. Páchateľ spravodlivosti stále uniká.