Etnologička o rozprávkach: Násilie a sex v nich má svoj dôvod

Prečo sú teda mnohé rozprávky brutálne?

Vždy obsahovali veľa pôvabu, ale i hororových bytostí, mali strašidelný dej. Pôvodne to boli príbehy pre dospelých. Mnohé preto mali aj erotické a humorné motívy. Až neskôr prišli rozprávky iba pre deti.

Kedy vznikli prvé?

Nepoznáme autorov ľudových rozprávok. Príbehy si rozprávali dospelí počas zimy a ústnou podobou sa šírili po stáročia. Vždy sa našli ľudia, ktorí boli skvelí rozprávači a k príbehom si často pridali vlastné slová.

Známi sú skôr tí, ktorí rozprávania spísali.

So zberom ľudových rozprávok začal ako prvý v Európe Charles Perrault v 17. storočí. V 18. a 19. storočí ich zbierali bratia Grimmovci v Nemecku.

Ale aj my sme mali slávnych rozprávkarov. U nás to bola predštúrovská a štúrovská generácia v druhej polovici 18. a 19. storočia. Zozbierané a zapísané príbehy vydal Pavol Dobšinský ako známe Slovenské ľudové rozprávky.

Líšia sa pôvodné a súčasné rozprávky?

Predovšetkým pôvodne išlo o príbehy pre dospelých, deti boli iba pridružení poslucháči. Až v 19. storočí, v mestskom prostredí, vznikali rozprávky určené deťom. Rozprávali ich v jednotlivých nárečiach. Dnešné rozprávky sú upravované autormi do spisovnej slovenčiny. To, čo majú spoločné, je hlavná pointa – dobro zväčša zvíťazí nad zlom.

Aj klasické rozprávky majú viacero verzií. Prečo?

Časom sa dostávali na naše územie motívy rozprávok iných národov. Nemeckí kolonizátori k nám priniesli svoje príbehy, valašská kolonizácia rozprávky o pastieroch. Veľa záviselo od rozprávača. Inak si rozprávali rozprávku o drakovi roľníci, inak pestúnka deťom v meštianskej rodine, inak pestúnka v šľachtickej rodine.