FOTO Slováci zarábajú 180 eur: Prečo vlastne žijú ďaleko za hranicami?

Čakal by to málokto! Hoci sa táto dedina nachádza ďaleko za hranicami, na každom kroku znie ľubozvučná slovenčina. Veľkú osadlosť Padina za čiarou Európskej únie i Schnegenu obýva až 98 percent Slovákov! Miesto pre život im tu vybrali prarodičia. Ako sa im na vzdialenom Balkáne žije? Čo hovoria na Slovensko? Chceli by sa k nám vrátiť?

Slováci ostali svojmu pôvodu verní. Autor: Peter Rindoš