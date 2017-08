FOTO Bratislavčania sú v šoku: Kemp v centre mesta? Na nábreží Dunaja sa usadili turisti z celej Európy!

Ráno vstanete a kávičku si dáte na brehu Dunaja. Z okna sa môžete pozerať na Hrad, do centra to máte možno päť minút, blízko sú sprchy, občerstvenie, park, nákupné centrum aj večerné kino. Jednoducho, ideálne ubytovanie. Navyše zadarmo. Kto má karavan, ten si to môže vyskúšať na pravom brehu Dunaja, na petržalskej strane pod Starým mostom, asi päť minút chôdze do centra Bratislavy.

Kto by sa nechcel ráno zobudiť na takomto úžasnom mieste? Autor: Matej Kalina