FOTO Bratislavčanom dochádza trpezlivosť: Dokedy bude rozkopané centrum mesta?

Potvrdila to hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová. Odborník na stavebné právo a karloveský miestny poslanec Vladimír Dulla odhaduje zastavenie prác na minimálne osem až deväť týždňov.

>>Doplatil na účasť na Dúhovom pochode: Za podporu homosexuálov dostal tvrdý trest!<<

Za vzniknutú situáciu môže rozdielny právny názor medzi Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a ministerstvom dopravy. Rezort dopravy TASR uviedol, že prvostupňový orgán musí celú stavbu nanovo prerokovať so všetkými zúčastnenými, doplniť dokazovanie a nanovo povoliť.

Dôvodom je podľa ministerstva viacero pochybení, napríklad, že prvostupňový stavebný úrad nezahrnul odvolateľov – vlastníkov susednej stavby medzi účastníkov konania, nedoručoval im riadne listy a nekonal s nimi ako s účastníkmi.

Pochybením napríklad malo byť aj nedodržanie lehoty vyvesenia vyhlášky s rozhodnutím na úradnej tabuli. BSK však tvrdí, že stavebné povolenie bolo účastníkom konania riadne doručené, právoplatnosť rozhodnutia bola vyznačená správne.

"BSK postupoval striktne podľa zákona a rozhodnutie odvolacieho orgánu analyzuje," povedala hovorkyňa kraja Lucia Forman. Riaditeľ úseku obchodu a strategického rozvoja i člen predstavenstva DPB Alexander Sako minulý týždeň povedal, že ak dôjde k posunom, bude musieť podnik zareagovať veľmi pružne.

"Keď v tom procese nejaké chyby boli, tak sa budú musieť odstrániť. Ja si neviem predstaviť, že by sa tá stavba pred zimou zastavila," povedal. Hovorkyňa DPB dnes uviedla, že podnik sa aj naďalej tejto téme intenzívne venuje a rokuje so všetkými dotknutými orgánmi.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal TASR skonštatoval, že tento spor medzi rezortom dopravy a BSK je potrebné vyriešiť čo najskôr.

"Ja budem žiadať okamžitú nápravu a robiť ďalšie kroky, vrátane stretnutí. Je to projekt DPB a podnik má moju plnú dôveru, že tú situáciu vyrieši tak, aby Bratislavčania na tento právny spor medzi ministerstvom a BSK nedoplácali," povedal.

Odborník na stavebné právo a karloveský miestny poslanec Vladimír Dulla odhaduje zastavenie rekonštrukcie minimálne na osem až deväť týždňov.

"Ak nedôjde počas prerokovania k dohode všetkých účastníkov, určite možno očakávať odvolanie so všetkými dôsledkami. To by znamenalo ďalšie predĺženie, asi o päť až šesť, ale možno aj až o deväť týždňov," povedal pre TASR.

Rekonštrukcia električkovej trate za viac ako 2,5 milióna eur sa týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie – Špitálska.

Práce boli spustené začiatkom augusta a podľa odhadov mali trvať tri mesiace.