FOTO Na cestách buďte zodpovední: TOTO sú najrizikovejšie faktory!

Tá je naplánovaná do nedele 17. septembra v ôsmich slovenských mestách a začína sa dnes v Bratislave. Cieľom je apelovať na vodičov, aby nekonzumovali alkohol pred jazdou a zároveň upozorniť na fakt, že najviac dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu sa stáva počas predĺžených víkendov a sviatkov.

"Posolstvo, ktoré chceme zdôrazniť, je, že keď pijem, auto ostane doma a každý deň by mal byť dňom zodpovednosti pre každého z nás," uviedla na tlačovej besede Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.

Organizátori akcie v tejto súvislosti upozorňujú na hlavné faktory vplyvu alkoholu na vodiča. Ide o stratu sebakontroly, kedy sa mnoho vodičov domnieva, že napriek všetkému jazdí bezpečne, ale taktiež spôsobuje impulzívne a riskantnejšie správanie, zhoršuje reakčný čas a koordináciu pohybov.

Zároveň dochádza k strate kontroly nad vozidlom, zmenšuje zorné pole a spôsobuje rozostrené vnímanie situácie na ceste. Po požití alkoholu sa tiež zvyšuje pravdepodobnosť nehody.

Napríklad pri 0,5 promile o 100 percent, pri 0,8 promile až o 400 percent. "Človek, ktorý je ovplyvnený alkoholom, vôbec nepotrebuje, aby sa stretol s niekým iným na ceste. On je schopný nabúrať aj sám, stačí, že má pevnú prekážku na ceste alebo vedľa," doplnil riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Ján Ignaták.

Sadnúť za volant pod vplyvom alkoholu sa pritom neoplatí ani po finančnej stránke. Aj bez poškodenia auta a bez toho, aby bol niekto zranený alebo usmrtený, môže vyjsť takto jazda nezodpovedného vodiča po zastavení policajnou hliadkou vyše 1200 eur.

Predĺžené víkendy sú najnebezpečnejšie

Za prvých osem mesiacov tohto roka sa stalo vyše 9000 dopravných nehôd, z toho viac ako 960 bolo zavinených alkoholom. Takmer 60 percent z nich sa stalo cez víkendy, vrátane piatku, najnebezpečnejšie sú predĺžené víkendy a sviatky, kedy sa zvyšuje počet nehôd o 30 percent.

Medzi najrizikovejšie mesiace patrí december, najviac opitých vodičov sadá za volant medzi 16.00 a 3.00 h nasledujúceho dňa. Až tri štvrtiny nehôd pod vplyvom alkoholu sa stane v obci, čo znamená, že Slováci podceňujú hlavne krátke jazdy. Najmenej zodpovední sú hlavne mladí vodiči vo veku 18 až 24 rokov, teda s vodičskou praxou do piatich rokov.

Aj keď je zákonom zakázané len požívanie alkoholu, a nie aj pitie, jedenie a fajčenie, rezort dopravy neodporúča z hľadiska bezpečnosti ani takéto aktivity.

"Ak dodržiavam pitný režim a napijem sa za volantom trocha vody, to ešte nie je to pitie, ktoré máme na mysli. Ale ak si niekde zoberiem v rýchlom občerstvení a celý obed sa snažím za volantom počas šoférovania skonzumovať, tak to je to, čo pokladáme za nebezpečné a riskantné," zdôraznil Milan Troška, vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) z Ministerstva dopravy a výstavby SR.