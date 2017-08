FOTO Kontroverzná výstava: Medzi mŕtvymi telami boli krásky z móla aj škandalózny doktor Fischer!

V Bratislave začala výstava ľudských tiel - Body the Exhibition. Tá na Slovensku vyvolala rozporuplné pocity. Niektorí by ju najradšej zakázali a tvrdia, že vystavovanie mŕtvych tiel je dehonestácia ľudskej dôstojnosti, iní ju obhajujú a berú ako skvelu možnosť na spoznávanie ľudského tela. Na výstave sme boli aj my a prinášame vám výber z toho najlepšieho!