FOTO Kysučan na tento výlet len tak nezabudne: Krásne zadky, drahé šampanské a budíček ako z hororu!

Pre Kysučana bola návšteva veľkomesta tak silným zážitkom, že sa o príbeh rozhodol podeliť aj na sociálnej sieti v skupine Priznania Kysučanov.

"Nedávno som bol v Bratislave a som rád, že som rád," začína svoje rozprávanie. Na Obchodnej ulici v centre mesta, kde bol aj ubytovaný, ho zastavila promotérka. Vraj otvorili nový strip club a vstup bol na celú noc zadarmo.

"Mal som nejaké pivo v sebe tak som išiel. Ešte raz bolo asi 00:45. Bol som trochu nervózny, lebo som bol prvý krát v strip clube. Sedel som pozeral na pekné ženy do kým neprišla ku mne jedna krásna holka. Mala biele čipkované tangá a podprsenku," opisuje Kysučan. Slečna sa predstavila ako Kim a začali sa rozprávať. Keď jej prezradil, že je nervózny, doniesla tri panáky, vraj na uvoľnenie.

Neskôr si mladík zaplatil 159 eur za striptízový tanec. Potom to už išlo rýchlo. "Kim bola úžasná, mohol som sa jej dotýkať, dokonca ju plesnúť po riti," rozplýval sa nad spomienkami.

Ako však býva zvykom, za dobré sa platí. Aj napriek tomu, že Kysučan bol od striptízového baru ubytovaný asi 800 metrov, ráno o 8:45 ho na zastávke MHD zobudili policajti.

Na pomery veľkomesta by to nebolo zvláštne, keby tá zastávka nebola od oného baru vzdialená 10 km. Kysučan sa totiž, nevedno ako, ocitol v Petržalke. Najhoršie však bolo, že nemal v peňaženke ani jeden cent a tak mu nezostávalo nič iné, ako ísť do svojho hotela peši.

"Večer som sa snažil spomenúť si na to, čo sa dialo. Ale nič, úplné okno," hovorí. Až keď si išiel dať prať rifle, vytiahol z nich pokrčený bloček, na ktorom bola suma 640 eur a 80 centov.

Nuž, výlet do Bratislavy bol skutočne drahý.