FOTO Neskrývaná radosť odborníkov: Podarila sa úžasná vec!

Teraz sa budú učiť loviť a zdokonaľovať let. Od polovice augusta a najmä v septembri začnú s ďalšími sokolmi využívať spoločné nocoviská, aby sa následne vybrali na dlhý let do subsaharskej Afriky.

Tým ukončia doposiaľ najúspešnejšiu hniezdnu sezónu v novodobej histórii monitoringu druhu na Slovensku.

Rok 2017 predstavuje pre sokola červenonohého veľký úspech. Zo 16 okrúžkovaných mláďat v minulom roku sa vrátili na pôvodné hniezdisko až 3 samice a 1 samec.

"Počas celej hniezdnej sezóny sme hniezda strážili, nakoniec bolo až 15 párov úspešných a jeden pár ostal bez mláďat. Sokoly v minulosti s obľubou obsadzovali opustené hniezda krkavcovitých vtákov, nakoľko vlastné si postaviť nevedia. Teraz využívajú i búdky, ktoré sme pre nich umiestnili na stromy v rámci projektu LIFE Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline. Vďaka biologickým metódam sa nám podarilo znášky vajec a neskôr mláďatká uchrániť pred prirodzenými predátormi. Tento rok prialo sokolom i počasie - na jedinom známom hniezdisku bolo málo búrok i dostatok potravy v podobe kobyliek, koníkov, či drobných zemných cicavcov,“ vysvetľuje Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Mladé sokolíky začali vylietavať z hniezd koncom júla, posledný z nich len pred pár dňami. Spolu ich bolo tento rok 41, čo je najviac minimálne od roku 2004, odkedy máme pravidelné údaje. Rekordný je i počet 16 hniezdnych párov. Dospelým sokolom sa v tieto dni obmieňa perie - to počas hniezdenia dostalo zabrať. Zaujímavosťou je, že aj počas preperovania majú dravce zachovanú schopnosť lietať a tak i loviť potravu, perie im dorastá postupne. Napríklad sláviky počas výmeny peria nelietajú niekoľko dní.

"V druhej polovici augusta a hlavne v septembri sa sokoly pomaly začnú zhromažďovať do kŕdľov a spoločne nocovať. Neskôr ich čaká náročný let do subsaharskej Afriky, kedy je nové, zdravé operenie nevyhnutnosťou,“ hovorí Slobodník.

„Veľmi sa tešíme z každého vyvedeného mláďatka tohto u nás kriticky ohrozeného druhu. Vynakladáme veľké úsilie, aby nám naši fešáci medzi dravcami zo Slovenska úplne nevymizli. V aktivitách na ich záchranu budeme pokračovať. Veríme, že čoskoro obsadia aj ďalšie lokality. Napríklad v susednom Maďarsku je situácia už niekoľko rokov stabilná a hniezdi tam viac ako 1000 párov. Všetky naše tohoročné mláďatká dostali krúžky, už teraz sa tešíme na ich návrat,“ uzatvára Slobodník.