FOTO Ockovia sú dôležití: Príbehy mužov, ktorí si zaslúžia titul Otec roka

Otca roka hľadal už 27. raz týždenník Slovenka. Príbehy nominovaných mužov sú smutné, ale aj plné odhodlania.

Čítajte viac Sú ako dve hrozná, ani ocko ich nerozozná

Medzi nominovanými je napríklad aj Pavol Tkáčik z Nitry, ktorý vychováva dve školopovinné deti Matúška a Katku sám potom, ako od neho pred piatimi rokmi odišla partnerka.

"Celkom to zvládame, deti majú dobré výsledky v škole," povedal pre Plus JEDEN DEŇ Pavol. Najväčší problém má s tým, že si nevie nájsť také zamestnanie, ktoré by mu vyhovovalo časovo kvôli deťom.

Ďalším nominovaným je Peter Lazor, ktorý má 5 detí a rozhodol sa, že sa stane profesionálnym rodičom.

"Nemyslím si, že by som bol ja niečím výnimočný, skôr to moje povolanie je výnimočné," povedal nám Peter, ktorý je v súčasnosti na materskej dovolenke s najmladším synom.

Práve Peter Lazor sa nakoniec stal tohtoročným Otcom roka.

Viac sa dozviete zajtra na www.pluska.sk.