FOTO Práce sú už v plnom prúde: Kultová budova celkom zmení tvár!

Tá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pamiatkovo chráneného objektu Pradiarne, spoločnosť preto ubezpečuje, že pri asanácii bude postupovať opatrne, aj keby mali búracie práce trvať dlhšie.

"Asanácia bude prebiehať pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu, najmä čo sa týka miesta dotyku s Pradiarňou," informovala TASR spoločnosť YIT Slovakia.

Následne by mali sanačné práce pokračovať na objektoch na Páričkovej ulici. Asanácia vybraných projektov je súčasťou premeny bývalého industriálneho areálu a developer ich realizuje na základe platných povolení a zároveň nariadení mestskej časti Ružinov.

Práce zároveň rešpektujú a zohľadňujú víziu, ktorú vo svojom návrhu predstavil ateliér Compass, víťaz architektonickej súťaže na ideové a funkčné riešenie tohto územia. Ešte minulý rok ho vybrala odborná porota spomedzi 12 nominovaných ateliérov zo Slovenska, Českej republiky a Spojeného kráľovstva. Návrh predpokladá výškovo primeranú mestskú zástavbu, s pozvoľným zvyšovaním smerom od Košickej ulice.

Ponúka tri mestské bloky s poloverejnými priestormi, ale zároveň verejné námestie v okolí Pradiarne.

Bratislavské legendárne kultúrne miesta a podniky sa predstavia v novej knihe cez pamätníkov. Spomínate ešte na Stoku, Barrus Rattus či Obludu?

"Zachovali sme priestor silocentrály, ktorý navrhujeme ako kultúrny objekt alebo objekt s kongresovou zmiešanou funkciou pridružený k Pradiarni a ten ako keby dominuje na námestí, ktoré sme vytvorili," priblížil pre TASR pri vyhlasovaní výsledkov v decembri minulého roka architekt Juraj Benetin z víťazného ateliéru.

Jeho kolega Matej Grébert doplnil, že návrhom chceli do prostredia v zastavanom území priniesť novú kvalitu, vytvoriť nové priestory, prepojenia a skratky a nechať vyniknúť Pradiareň a objekt silocentrály, ktoré by nemali byť zastavané.

V súčasnosti vedie developer a víťazný ateliér rokovania smerujúce k dopracovaniu štúdie a spracovaniu dokumentácie pre územné rozhodnutie. Keďže však súťaž podľa developera priniesla množstvo rôznorodých a kvalitných pohľadov na budúcnosť tohto územia, spoločnosť sa rozhodla sprístupniť verejnosti všetky súťažné návrhy.

Cvernovka prejde rekonštrukciou: Takto sa zmení po odchode umelcov!

Urbanistické štúdie si záujemcovia môžu pozrieť vo foyeri Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave do 10. marca, a to v pracovných dňoch od 9.00 do 18.00 h. V súvislosti s výstavou sa vo štvrtok 23. februára o 15.00 h uskutoční vo veľkej aule fakulty verejná prednáška víťazných návrhov za účasti ocenených ateliérov a zástupcov spoločnosti YIT Slovakia.