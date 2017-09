FOTO Pred turistami sme na smiech: Toto si o známom hoteli myslia verejnosť a odborníci!

Facebooková stránka Archwars vyjadrila vo svojom príspevku úprimnú sústrasť všetkým, ktorí sa na tohto „omietkového démona musia pozerať každý deň“. Vtipné komentáre na seba nedali dlho čakať. „Hovoria tomu ,adventný kalendár‘. Zatlačíš a vybehne čokoládka,“ žartoval fanúšik Joey.

U iných však išiel humor do úzadia. „Celý čas som si myslela, že otrasné čierne štvorce sú len dáke ochranné fólie krivo nalepené a že to zmizne, ale bohužiaľ je to ako zlý sen…“ napísala Mariana.

Nepáči sa laikom ani odborníkom

Nová tvár hotela nenechala chladnými ani odborníkov. Hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad už aj podala podnet na prešetrenie na stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, či je fasáda v súlade so stavebným povolením. „Na prvotriednom mieste máme architektonickú kvalitu na úrovni štvrtej cenovej skupiny,“ vyjadrila sa.

Architekt Matúš Vallo zdôraznil, že negatívom je najmä obrovský kontrast s hotelom Devín. „Postavili ho (hotel Devín, pozn aut.) z vysoko kvalitného materiálu. Čiže je desaťročia funkčný. Obávam sa osudu tohto nového omietkového démona. Kedysi to vedeli robiť a my to už nevieme? Som z toho smutný,“ povedal. Dizajnérka Dana Kleinert, ktorá sa ako aktivistka zapája aj do diania v meste, považuje rekonštrukciu hotela za katastrofu.

„Ťažký amaterizmus je vidieť už od zmýšľania investora. Chýba verejná súťaž, vďaka ktorej by sa dalo dopracovať ku kvalitným architektonickým výsledkom,“ povedala a dodala, že v súčasnosti je omietková opacha v centre mesta na smiech najmä pred turistami.

Kto je zodpovedný?

Vzhľad hotela rozčúlil aj bratislavského poslanca Martina Borguľu. Vyzval riaditeľa Krajského pamiatkového úradu Petra Jurkoviča, aby vysvetlil, akým spôsobom pamiatkový úrad usmerňoval stavebníka a investora hotela Danube pri rekonštrukcii. Po jeho reakcii zároveň žiada jeho odvolanie.

Pamiatkari však odmietajú niesť zodpovednosť. „Nová fasáda hotela Danube nebola pred realizáciou Krajským pamiatkovým úradom Bratislava odsúhlasená," informoval Jurkovič, ktorý vysvetlil, že za svojvoľné konanie investora, ktorý nedodržal podmienky KPÚ, nemôže niesť zodpovednosť.

Uviedol tiež, že KPÚ nesupluje tie práva a povinnosti v stavebnom konaní, ktoré boli štátom delegované na miestnu samosprávu ako prenesený výkon štátnej správy.

K rekonštrukcii sa nevyjadrili

Pozorný čitateľ nás upozornil na neprofesionálne správanie zo strany hotela. Správca ich facebookovej stránky sa totiž rozhodol zmazať jeho komentáre! "Napokon som zistil, že tí prašivci si ma normálne blokli," napísal nám zhrozene. Podľa jeho slov jednoducho nevedia zniesť kritiku verejnosti. My sme však spomínané komentáre stihli zachytiť, nájdete ich TU. Posúďte sami.