FOTO Rozkošní miláčikovia: Pozrite sa, čo všetko dokážu!

Každé dieťa si nemôže dovoliť mať psíka doma, o to viac si ich spoločnosť užívali v sobotu na podujatí Boriešok 2017, ktoré zorganizovalo nákupné centrum Bory Mall. Zišli sa na ňom psíky od výmyslu sveta. Čistokrvné aj orieškovia, tie, ktoré majú láskyplný domov, aj také, ktoré ho ešte hľadajú. Sloboda zvierat či organizácia Majme srdce tu predstavila niekoľko psíkov vhodných na adopciu a ochotne vysvetľovali, ako si možno psíka osvojiť.

Deti sa mohli tiež prihlásiť, že chcú chodiť do útulku venčiť psov a starať sa o nich. „Chodia k nám deti, ktoré doma psa mať nemôžu, aj také, ktoré už jedného majú a chcú pomôcť iným,“ povedala vedúca krúžku pre deti slobodka Bodka Maja Benedikovičová. „Vidím, ako sa niektoré deti pri tejto činnosti menia k lepšiemu,“ dodala.

Potvrdila to aj malá Vaneska (14), ktorá chodí do klubu tri roky. Doma má už štyri zvieratká, no stíha pomáhať aj tým v útulku. Dvojročný psík Bery prišiel na podujatie v nádeji, že sa zapáči niekomu, kto si ho bude chcieť adoptovať. Ďalších si záujemcovia mohli pozrieť na fotografiách organizácie Majme srdce, ktorá ponúka zvieratká aj na virtuálnu adopciu.

Na ďalšom mieste nákupného centra si deti, dospeláci aj psíky mohli pozrieť ukážky psieho parkúru, ktorý postavil Agility klub Slovensko, kam chodia psičkári učiť svojich psov disciplíne aj rôznym artistickým kúskom. Mnohé psie rasy sú totiž mimoriadne učenlivé a bolo vidieť, že takáto „práca“ ich baví a ešte viac tešilo deti pozerať sa na ne.

Niektoré si túto „drezúru“ mohli aj vyskúšať. Majitelia psov zasa získali rady trénerov, lekárov aj psej kaderníčky, ako sa o svojich zverencov starať. Kristína (44) chodí so svojimi dvomi pudlíkmi Dodom a Montim do Agility klubu už rok a je nadšená, aké pokroky robia.

Tréner Pavel Krátky na Boroch predviedol aj svojho šampióna Eddieho, ten bol v roku 2011 najlepší na Slovensku. Ešte stále skáče cez prekážky ako nič. Po ňom sa predviedli ďalší, čistokrvní aj orieškovia. Najlepší získali šťavnatú odmenu a všetci spolu srdcia malých aj veľkých divákov.