FOTO: Slovenské mestá ako z katastrofického filmu: Zahalil ich smog

Na niektoré mestá aj včera padal hnusný nebezpečný opar. „Všade dookola bolo nádherne mrazivo a slnečno. Už pred vstupom do Ružomberka sme však videli veľké mraky smogu. Mesto bolo zahalené priemyselným snehom. Bol to hnus,“ napísal nám Marek z Popradu. Smog môžu pocítiť najmä starší ľudia, alergici, astmatici, najmenšie deti a tehotné ženy.

Môže podráždiť oči, nos, hrdlo alebo vás začne bolieť hlava. Astmatikom dokonca hrozí záchvat. Ak bývate v ohrozenej oblasti a ste na účinky smogu citliví, mali by ste obmedziť pohyb a fyzickú námahu vonku a dlho nevetrať.

Pomoc je pritom relatívne jednoduchá - zmeniť kúrenie. Aj minister životného prostredia László Sólymos vyzval včera slovenské domácnosti, aby nekúrili nekvalitným palivom. „Často sa spaľuje nekvalitné palivo či dokonca odpad, aj keď to zákon jasne zakazuje. Zvážte, prosím, či sa oplatí používať palivo, ktoré znečisťuje vzduch, ktorý dýchame,“ apeloval minister.

Dodal, že štát nemôže ku každému komínu postaviť policajta. Práve výroba tepla je jedným z dôvodov zvýšenej úrovne smogu. „Momentálne tomu nahráva práve to, že pri panujúcich extrémne nízkych teplotách, keď klesá tlak, všetci kúria,“ upozorňuje predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný.

Ako na to, by sme sa mohli učiť v severských krajinách. Tam prišli na to, že riešením nepriaznivej smogovej situácie je centrálne vykurovanie. Pri ňom je vyššia úroveň technológií, ale aj prísnejší dohľad nad tým, čo kotolne púšťajú do ovzdušia.

Aj meteorológovia upozorňujú, že centrálne vykurovanie z jedného zdroja s jedným komínom je ekologicky oveľa priaznivejšie ako stovky malých komínov roztrúsených v meste. Príkladom môže byť dánska Kodaň, ktorá tiež stavila na centrálne kúrenie. Dnes patria mestské vykurovacie systémy k najrozsiahlejším na svete. A smog je preč!