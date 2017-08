FOTO VIDEO Kontroverzná výstava v Bratislave: Mŕtve telá rozhádali lekárov!

V rôznych formách putovala po celom svete. Pracuje na nej viac ako 150 medikov, študentov lekárskych fakúlt.

>>FOTO Morbídne divadlo alebo zdroj poznania ľudského tela? Unikátna výstava rozdelila verejnosť!<<

"Je škoda, že niektorí lekári vystupujú proti našej výstave a prirovnávajú ju k morbídnemu divadlu. Trochu mi to pripomína búrlivé reakcie na prvú verejnú pitvu, ktorú už v roku 1600 uskutočnil slovenský lekár Ján Jesenius na Staromestskom námestí v Prahe. On za svoje pokrokové názory nakoniec zaplatil životom. To našťastie našim medikom, ktorí na výstave pracujú, rozhodne nehrozí," komentuje negatívne reakcie Květa Havelková, hovorkyňa spoločnosti JVS GROUP, ktorá výstavu na Slovensko prináša.

Podľa Slovenskej lekárskej komory a Ústavu zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity je výstava protiprávna. Lekári tvrdia, že má porušovať legislatívu, ktorá upravuje narábanie s mŕtvymi ľudskými telami.

Šéf SLK Marian Kollár dokonca poznamenal, že výstava nemá vzdelávať, ale šokovať. To zarmútilo slovenského kardiochirurga Viliama Fischera, ktorý sa zúčastnil slávnostného otvorenia Body the Exhibition.

"Táto výstava by mala byť povinná pre medikov. To, čo uvidia tu, neuvidia na žiadnej lekárskej fakulte," povedal Fisher na otvorení výstavy.

"Teraz budem zlý na môjho kolegu, Mariana Kollára. Keď som si prečítal to, čo povedal, nechápal som, kde to žijeme. Toto je nesprávny názor. Ja som šokovaný, že vy ste šokovaný," odkázal Fisher šéfovi SLK.

Výstava ľudského tela The Human Body bola na Slovensku v roku 2012, aj vtedy vyvolala kritické reakcie nielen z radov konzervatívnych politikov, keďže exponáty pochádzajú zo skutočných ľudských tiel.

Na výstave návštevníci uvidia kostrový systém, svalstvo, reprodukčné orgány, dýchacie orgány, krvný obeh a ďalšie časti ľudského tela. Špeciálna galéria je venovaná aj detailnému vývoju ľudského plodu.