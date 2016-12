Hárky s petíciou proti hazardu: Ten nestihnú zakázať, podpisy totiž stále počítajú!

Na to, aby bola petícia úspešná, samosprávy potrebovali vyzbierať aspoň 106-tisíc podpisov od oprávnených voličov. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na otázku, či kontrolovanie podpisov netrvá príliš dlho, odpovedal, že 136 139 podpisov nikdy v Bratislave nebolo, je to prvýkrát, čo takéto niečo prišlo a nie je to obyčajná petícia. "Toto je petícia o hazarde, kde je kontrola oveľa prísnejšia. Nemôžu teda kontrolovať len to, či človek na uvedenej adrese býva, ale aj to, či má 18 rokov," doplnil Nesrovnal s tým, že po kontrole všetkých podpisov predloží všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze hazardu v Bratislave.

Starosta bratislavskej mestskej časti Vajnory a zároveň bratislavský mestský poslanec Ján Mrva, ktorý bojuje za zákaz hazardu v Bratislave, tvrdí, že kontrolovanie podpisov trvá neprimerane dlho. "Myslím si, že nie je v súlade s tým, čo zákon káže. Veď posielanie na register obyvateľstva je podľa mňa nad rámec zákona a samospráva by to nemusela či nemala robiť, pretože v petičnom hárku ľudia uviedli aj svoje trvalé bydlisko aj dátum narodenia," uviedol pre agentúru SITA Mrva s tým, že táto kontrola zdržala proces, ktorý mal byť úspešne uzavretý v októbri prijatím VZN.

"Je mi ľúto, že toľká snaha starostov, obyvateľov Bratislavy a hlavne dobrovoľníkov ešte stále nepriniesla zákaz hazardu v Bratislave. Je to veľmi smutné, že najúspešnejšia petícia v Bratislave, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 136 139 obyvateľov, má takýto nedôstojný priebeh," ukončil starosta. Hárky s podpismi výbor na bratislavský magistrát odovzdal 29. júna na poslednom mestskom zastupiteľstve pred letnými prázdninami.

Cieľom petície, ktorú spustilo hlavné mesto spolu s bratislavskými mestskými časťami, je zakázať hazardné hry na území Bratislavy a dosiahnuť, aby si mohli samosprávy regulovať množstvo hazardu na svojom území. Zákonodarcovia v novembri schválili novelu zákona o hazardných hrách. Podľa tejto novely bude na zakázanie hazardu v Bratislave a v Košiciach postačovať petícia, pod ktorú sa podpíše pätnásť percent dospelých obyvateľov mesta. V iných mestách a obciach bude potrebných pod zákaz hazardu tridsať percent podpisov plnoletých občanov.