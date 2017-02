Harry prežil s rodičmi počas vojny niekoľko mesiacov v kope sena: Dodnes sa mi sníva, ako ma dusia!

Manželia Svrbickí z Rišňoviec ukryli počas vojny rodinu Izidora a Fanny Schlosserovcov. Židovskej rodine sa začiatkom 40. rokov minulého storočia narodil synček Harry, ale namiesto radosti z jeho narodenia rodinu trápilo, či dieťa prežije. Zachránil ich František Svrbický, ktorý vlastnil v Rišňovciach potraviny. Pod pokladnicou vykopal dieru, kde sa Fanny, Izidor a Fannin brat Herman skrývali cez deň a len keď bol obchod zatvorený, pohybovali sa po celom dome.

Ani nie trojročný Harry žil v rodine Svrbických aj cez deň, pretože všetkým povedali, že je to ich synovec. V decembri 1944 sa však po dedine začali šíriť správy, že Svrbickí ukrývajú Židov, čo bolo pre všetkých smrteľne nebezpečné. Schlosserovci sa chceli ísť sami prihlásiť, ale František nesúhlasil. Do stohu slamy na poli vysekal dieru 3x3 metre, kde Schlosserovci aj s Harrym žili niekoľko mesiacov do konca vojny.

„Ležali sme potme, museli sme byť ticho, aby nás nenašli,“ povedal Harry Schlosser (76), ktorý sa prišiel do Bratislavy osobne poďakovať vnukom svojich záchrancov. Niektorých z nich stretol ešte aj po vojne, keď bol raz u Svrbických na prázdninách. Dnes žije s manželkou vo Švédsku. Svrbickí prišli na slávnosť deviati, tak si túto udalosť cenia.

„Všetci sa tešíme zo stretnutia s ,malým‘ Harrym. Väčšina z nás ho naživo ešte nevidela,“ povedala Vlasta, jedna z vnučiek Svrbických. Harry (76) pri zvítaní s rodinou svojich záchrancov nevedel zadržať slzy. „Dodnes sa mi o vojne sníva,“ povedal nám Harry Schlosser. „Vo sne vidím a cítim, ako ma rodičia dusia rukou, aby som nerozprával a nekašľal, aby nás nenašli, vtedy som netušil prečo...“ dodal.

Manželia Svrbickí dostali za záchranu Schlosserovcov izraelské štátne vyznamenanie Spravodliví medzi národmi. Predstavitelia Izraela ho minulý týždeň udelili za záchranu židovských spoluobčanov počas holokaustu siedmim Slovákom. Ich mená budú vytesané do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad vašem v Jeruzaleme. Pripoja sa tak k takmer 570 odvážnym mužom a ženám zo Slovenska a takmer 27 000 jednotlivcom z mnohých ďalších krajín.

„O vojne sa už dnes takmer nerozpráva, ale malo by sa, aby mladí vedeli aká hrôza to bola“ povedala vnučka záchrancov, Vlasta Macháčová. „V našej rodine sme o tom vždy veľa hovorili a hovoríme dodnes,“ dodala. Na slávnosť prišla so synom Petrom. „Ja som chodil na prázdniny k prarodičom do Rišňoviec a tento vojnový príbeh mi rozprávali veľakrát, do najmenších podrobností. Moje tri deti (27, 19,17) ho poznajú tiež. Rád sa s nimi aj učím dejepis, ale myslím si, že informácie o vojne a Slovenskom národnom povstaní sú v dnešných učebniciach úplne nedostatočné, keď som ja chodil do školy, bolo toho oveľa viac“, dodal Peter Macháč.