Hazard v Bratislave zostáva, Bajan pozná vinníka: TENTO muž za to môže!

Mestský poslanec a starosta Petržalky Vladimír Bajan je zo záveru celodennej diskusie k zákazu hazardných hier na pôde mestského zastupiteľstva rozčarovaný.

„Za výsledok nesie plnú zodpovednosť chaotické (zámerne?) vedenie schôdze zo strany pána primátora, ktoré spôsobilo, že poslanci nemali možnosť napriek prísľubu a celodennej diskusii hlasovať o regulácii hazardu,“ myslí si Bajan.

Podľa jeho slov zvažovala veľká časť poslancov možnosť ponechať napríklad kasína v hoteloch a práve túto výnimku chceli uplatniť.

„Primátor najprv prisľúbil, že sa o tom na záver hlasovať bude aj bez hlasovania o pozmeňovacom návrhu kolegu Drozda. Z nepochopiteľných dôvodov však svoj postoj zásadne zmenil a napriek tomu, že veľká časť diskutujúcich poslancov sa v rozprave prikláňala k regulácii, nie k úplnému zákazu, spôsobil chaos a tomuto postupu zabránil,“ povedal.

Ako dodal, je to práve primátor, kto podrazil petičiarov a kto sklamal. Vec mal postaviť na hranu a poslancov mal prinútiť rozhodnúť sa "buď - alebo" napriek mnohým hlasom, že to nie je čiernobiely problém.

Pred hlasovaním o hazarde je v hlavnom meste horúco: Chromík hrozí bratislavským poslancom!