Heidi Klum na Slovensku: Jej exkluzívnu kolekciu nájdete v bežnom supermarkete!

Kvalitná móda dostupná pre každého. Týmito slovami sa riadi nová kampaň známeho obchodného reťazca Lidl. Jej tvárou sa stala modelka s nemeckými koreňmi Heidi Klum.

Rukopis modelky

Samotný obchodný reťazec uvádza, že módna kolekcia ponúkne rozmanité trendy a ponuku oblečenia posunie na vyššiu úroveň.

„Zapojenie sa Heidi do kampane je pritom oveľa významnejšie než iba prepožičanie mena značke: Heidi pripravila pre Lidl svoju vlastnú kolekciu, ktorá nesie jej vlastný rukopis," popisuje novinku spoločnosť. Módneho lákadla sa zákazníci Lidla dočkajú na konci roka.

„Zo spolupráce som bola, samozrejme, nadšená. Lidl má, rovnako ako ja, nastavené veľmi vysoké štandardy a ponúka produkty výbornej kvality za vynikajúce ceny. Je to skvelé, pretože móda by mala prinášať radosť a každý by mal mať možnosť dopriať si toto potešenie,“ povedala Heidi Klum pri príležitosti oznámenia partnerstva.

Lidl však zákazníkom prinesie aj trvalý koncept na prezentáciu svojej módnej značky, označovaný ako Lidl Fashion Week. Opakovať sa bude viackrát do roka a výnimkou nebude ani Slovensko. Exkluzívna kolekcia v spolupráci s Heidi Klum je len začiatkom kampane.

„Heidi je veľmi inšpiratívna. Cíti sa ako doma vo všetkých módnych hlavných mestách sveta, prekypuje energiou a radosťou zo života, pričom však pevne stojí nohami na zemi. Je správnou voľbou pre Lidl a našich zákazníkov!" uviedol Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika.