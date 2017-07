Rozruch na bratislavskom letisku: Spôsobila ho Veronika a ešte ju za to aj odmenili!

Jubilejnú desaťmilióntu pasažierku odmenil pred odletom do Berlína generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave malou pozornosťou a letecká spoločnosť Ryanair jej venovala bezplatný poukaz na ďalší let.

>>FOTO Už žiadne ploty v zábere: Bratislavské letisko prišlo s novinkou!<<

„Ryanair pôsobí na letisku v Bratislave úspešne už takmer 12 rokov. Ďakujeme mu za to, že z nášho najväčšieho letiska a naň prepravil už 10 miliónov spokojných cestujúcich. Ceníme si, že Ryanair je pre nás dlhodobý, férový a stabilný partner, rovnako ako pre slovenský trh. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu do budúcna a na to, že budeme môcť cestujúcim zo Slovenska, no nie len z neho, ponúknuť stále viac nových leteckých spojení,” vyjadril sa generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ing. Jozef Pojedinec.

Ryanair začal z Bratislavy lietať od 10. 10. 2005. Prvou linkou, ktorú otvoril, bola linka do Milána a z neho. V roku 2005 spolu prevádzkoval 4 letecké linky – Miláno, Londýn-Stansted, Dublin a Frankfurt-Hahn.

V súčasnosti, počas letného letového poriadku, ktorý platí od konca marca do konca októbra 2017, prevádzkuje Ryanair z Bratislavy a do nej spolu 20 priamych pravidelných leteckých spojení.

Koncom októbra sa do ponuky vrátia lety do izraelského Eilatu-Ovdy a pribudnú aj dve nové linky do Bologne v Taliansku a Solúna v Grécku, obe s frekvenciou 2 x týždenne.

„Ryanair s radosťou oslavuje prepravenie 10 miliónov cestujúcich z/do Bratislavy od otvorenia prvého letu v roku 2005. Pri príležitosti prepravenia 10 miliónov pasažierov uvádzame do predaja letenky už za ceny od 9,79 € pre lety v septembri a októbri, ktoré si možno rezervovať do štvrtkovej polnoci (20. júla),“ zhrnula obchodná a marketingová manažérka Ryanairu pre strednú a východnú Európu Olga Pawlonka.