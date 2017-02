FOTO Slovenský klenot v elitnej spoločnosti: Pomôžte Budatínskemu platanu stať sa stromom roka!

Na podporu krásneho slovenského platana máte už iba posledné dni! Každoročná súťaž o strom roka sa blíži do svojho finále. Do hlasovania bolo zaradených 16 stromov zo 16 európskych krajín. Hlasovanie trvá už iba do 28. februára!

Škótsko, Spojené kráľovstvo. Strom Ding dong. Autor: http://www.treeoftheyear.org