Hlavné mesto chce zatočiť s grafity, rozdávať bude príspevky: Pozrite sa, či máte nárok aj vy!

Ako ďalej agentúru SITA informovala Iveta Kešeľáková z bratislavského magistrátu, príspevok je pre právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území hlavného mesta.

V mestskom rozpočte na tento účel v tomto roku vyčlenili 150 000 eur. Minulý rok túto možnosť využilo okolo šesťdesiat žiadateľov a prerozdelili si 90 000 eur.

Príspevok môžu podľa Kešeľákovej udeliť do maximálnej výšky 3 000 eur pre jedného žiadateľa a musia ho použiť na preplatenie nákladov, ktoré súvisia s odstraňovaním grafitov z fasád.

Odstraňovanie grafitov zahŕňa nákup náterov na odstraňovanie, jednorazových náterov, preventívnych ochranných náterov a služby subjektu, ktorý má oprávnenie robiť túto činnosť.

Tlačivo žiadosti o finančný príspevok môžu záujemcovia vyplniť a doručiť vždy v posledný deň v mesiaci na oddelenie životného prostredia a mestskej zelene bratislavského magistrátu.

Peniaze budú udeľovať každý mesiac do konca septembra tohto roka, prípadne do vyčerpania vyčlenenej sumy. Kešeľáková ďalej uviedla aj to, že žiadosti budú posudzovať pracovníci odbornej komisie na magistráte a poškodenú nehnuteľnosť pôjdu aj pozrieť. Bližšie informácie o systéme pomoci pri odstraňovaní grafitov spolu s formulárom žiadosti sú na webe.