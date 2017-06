Hokejista Golonka a minister Kaliňák: Čo majú spoločné?

Čas letí rýchlo, spomienky však zostávajú navždy. Bratislavská Fajnorka už odchovala tisíce mladých žiakov. Výnimočná trieda, ktorá skúšku dospelosti zdolala pred 60 rokmi, si v prvý júnový piatok pripomenula, aké to bolo za starých čias.

Nechýbali medzi nimi ani legenda hokeja Jozef Golonka či svetový rekordér v plávaní Vladimír Hopka. Načo spomínajú najradšej a čo stvárali v škole?

Návštevu si uctili

Vzácnu návštevu, ktorá sa stretla priamo na pôde školy, privítal nielen pedagogický zbor ale aj súčasná generácia študentov. Prítomným sa prihovoril aj terajší riaditeľ Felix Dömény. Ten poznamenal, že sa teší účasti bývalých absolventov. „Musím povedať, že je vás tu viac ako niekedy našich žiakov v triede, výborná dochádzka" zažartoval.

Žiaci si pre návštevu pripravili príhovor a pustili aj video, vďaka ktorému starší odchovanci Fajnorky videli, ako to na škole vyzerá dnes. „No my sme takto oblečení chodiť nemohli," smiali sa maturanti roku 1957. „Rovnošaty, modré košele a žiadne páskované ponožky, museli sme ísť podľa vzoru Sovietskeho zväzu," povedal bývalý žiak Fajnorky Eduard Holý a uznal, že škola ho pripravila do života. Stal sa z neho úspešný konštruktér.

Úspešná trieda sa zabávala

Všetci sršali dobrou náladou. Vladimír Hopka si aj zažartoval na svoju adresu. „Viete, ja si dám prekrstiť meno Hopka. Lebo keby ma pochovávali by volali - "Hopka, Hopka, už si dohopkal", takto aspoň povedia - "Trtko, Trtko, už si d******l," rozosmial okolitú spoločnosť.

„My sme mali najlepších športovcov, najlepších ekonómov aj hudobníkov," zaspomínal na stredoškolské časy Jozef Golonka. „Tá škola bola skutočne vynikajúca, na vysokej som sa nenaučil toľko, koľko tu," nešetril slovami chvály.

Stretávky sa zúčastnil aj bývalý triedny učiteľ Jozef Hanák. Ten aj vo svojom úctyhodnom veku 98 rokov pôsobil šťastne a tešil sa, že vidí svojich obľúbencov. „Úžasná, úžasná trieda, také neboli všetky, toto bola výnimočná trieda," povedal. Pre všetkých bol v čase štúdia veľkým vzorom.

Kto bol najväčším rebelom?

Celá bývalá 4.B sa zhodla, že najväčším triednym rebelom bola bývalá hokejová hviezda. Ten sa na tom zasmial a zapieral. „My sme ako trieda nerobili zle, my sme robili len dobre," povedal s úsmevom.

Trieda, ktorá sa stretáva pravidelne vraj vynikala nielen v technike ale aj v športe a kultúre. „Mali sme vlastný súbor," prezradil "Žiletka" a dodal, že keď spieval častušky mal sólo. „A potom si bol podmienečne vylúčený," smiali sa jeho spolužiaci.

„Robili sme kadejaké študentské fóry, napríklad sme si dávali preč stoličky spod zadku," prezradil aj jeden z bývalých absolventov Eduard Holý.

Odkaz pre mládež

„Každý chce ísť do Ameriky a chce byť hneď bohatý, ale to sa nedá hneď," okomentoval súčasných mladých ľudí Golonka. A čo by im odkázal? „Ak si chcú zarobiť, nech sú elektrikármi, vodármi, stavbármi, murármi. Všetci chcú zarábať veľké peniaze a nikto nechce robiť. Keď človek niečo potrebuje spraviť, nikto v Bratislave nie je schopní pomôcť," smeroval k mládeži.

Tá "z Fajnorky" sa však vo svete rozhodne nestratí. Riaditeľ, ktorý je 14 hlavou školy v poradí, je na súčasné úspechy inštitúcie veľmi hrdý. Právom. Študenti sa zúčastňujú rôznych stáži nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Napriek tomu, že ich počet klesá a na škole je zapísaných približne 200 detí, pevne verí, že s postupom času žiakov opäť pribudne.

Pomer chlapcov a dievčat na technickej strednej škole sa však nezmenil. Málo ich bolo v minulosti a je to tak dodnes. Fajnorku v súčasnosti navštevuje osem dievčat. A čo ich na technickej škole láka? „Mám rada odborné predmety a baví ma technika," odpovedala prozaicky študentka Zuzka.

Golonka mal starosti

Počas týchto dní má však bývalá hviezda slovenského hokeja iné starosti. Potrápilo ho sťahovanie, čo spelo k bolesti krížov. „Ja už mám 80 rokov a už som dolámaný, mám 355 štichov na tele a obidve titánové ramená," prezradil.

Podľa jeho slov má aj inú nehnuteľnosť, ktorá je veľmi veľká a prenajíma ju. Presťahoval sa k dcére. „V prenajatej nehnuteľnosti mám ešte nejaké veci a vymieňam si zimné oblečenie za letné," okomentoval trápenie.

„Ale u dcéry ma to už prestalo baviť," dodal a vysvetlil, že sa mu u nej býva skvelo, no v blízkosti pracujú na stavbe a vadí mu hluk a prach.