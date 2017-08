Horúčavy sa vracajú: Na týchto miestach bude zas vyše 30°C

Najteplejšie má byť v stredu od 12.00 do 17.00 hod. Vtedy sa nezdržiavajte na priamom slnku, ak nemusíte a dodržiavajte pitný režim. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody, a to v menších dávkach, radí Úrad verejného zdravotníctva.

Horúčavy predstavujú záťaž pre každý organizmus. Viac sú ohrozené ženy, kolabujú častejšie ako muži. Takisto treba dávať pozor na deti a seniorov.

Vysoké teploty sú záťažou i pre vtáctvo v mestách. Operencom možno pomôcť jednoducho, na okenný parapet či záhradku stačí dať nízku misku s vodou, napríklad z kvetináča. Horúčavy predstavujú aj potenciálne nebezpečenstvo pre tvorbu požiarov.

Predpoveď počasia na utorok: Slnečno. Teploty 25 až 30 stupňov C, len malá oblačnosť. Na západe malá oblačnosť. Najvyššie denné teploty 27 až 30 °°C.

Na strednom Slovensku najvyššie denné teploty dosiahnu 25 až 29 °C. Na východe najvyššie denné teploty budú od 25 do 29 °C.

Pre tieto okresy vydali meteorológovia na stredu výstrahu 1. stupňa: