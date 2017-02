Jožo Ráž sa stal krstným otcom: Na maličké krstňa odklepol popol zo svojej cigary!

Po zbierke básní a pesničkových textov Odkazovač (2009) napísal teraz štyridsiatnik Juraj Soviar zbierku poézie Nemaľuj ženu na stenu. Je o próze nášho každodenného života, ktorý je rýchly, bláznivý, často bezohľadný a niekedy aj obrátený dolu hlavou. Tak ho vidí autor.

To všetko Soviar dokáže bravúrne zachytiť niekoľkými slovami, ktoré sa rýmujú a plynú v tom správnom rytme. Pri čítaní jeho veršov máte pocit, že s ním sedíte niekde v bratislavskej vieche, popíjate a zhovárate sa o stratách a nálezoch, smútku a, samozrejme, o ženách. Je to útla knižočka do vrecka aj do kabelky, na chvíle, keď potrebujete povzbudiť či len jednoducho nebyť sám. „Je to výnimočné, vzrušujúce a hlavne zrozumiteľné čítanie, ktoré vám stokrát vráti čas, ktorý ste mu venovali,“ povedal nám o najnovšej Soviarovej zbierke známy textár Ľuboš Zeman. Pri uvádzaní jeho najnovšej knižky do života mu vzdal hold slovami: Jeho piesňové texty ašpirujú na básne a básne sa dajú zhudobniť aj dôveryhodne zaspievať.

„Keď som vystrelil prvú ružu v Lunaparku a dal ju spolužiačke, vtedy mi patril svet prvýkrát... dnes mi na chvíľu patrí znova a pevne verím, že to nie je poslednýkrát...“ uzavrel sa Juraj Soviar.

Ukážka z novej Soviarovej knižky:

Priatelia našťastie zostali

Viazneme v bludisku totalít

Tie staré striedajú nové

Zázrak je že sme tu zostali

V človeku že drieme človek....