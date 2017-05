Kariéra statika Tomčániho sa zrútila so strechou Trinity: Jeho prvé slová o škandalóznych stavbách

Pred Okresný súd Bratislava II sa dnes postavil statik Ján Tomčáni, ktorý čelí žalobe za prečin všeobecného ohrozenia v prípade kolapsu strechy garáží bratislavského komplexu Trinity z roku 2012.

Pojednávanie sa však skončilo skôr, ako sa vôbec začalo.

Žalobu totiž nedoručili zástupcom poškodených, takže prípad odročili na 8. august.

Už ho raz odsúdili

Jána Tomčániho uznal súd vinným z prečinu všeobecného ohrozenia už v marci 2017. Nakoľko však prokurátor podal odpor, rozkaz nebol právoplatný.

Vtedy si statik vypočul rozsudok trest odňatia slobody vo výmere 30 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní päť rokov. Navyše dostal aj trest zákazu činnosti v odbore stavebníctva na šesť rokov.

Dnes Tomčáni priznal, že s trestom by možno aj súhlasil, ale len preto, aby mal konečne pokoj.



Arogancia a urážky

Statik Tomčáni na dnešný súd dorazil v dobrej nálade. Pred pojednávaním pôsobil suverénne. Napätá atmosféra nastala až po zvedavých otázkach novinárov.

„Ste vlezlí," okomentoval otázky a s právnikom sa posadil na lavičku, ďalej od novinárov. "Teraz mi dajte pokoj, potrebujem sa porozprávať so svojim právnikom," povedal a prítomných novinárov počastoval prívlastkom "nahluchlí".

Na pojednávanie sa verejnosť ani novinári nedostali. Po necelej polhodine ho ukončili a odročili na 8. august.

Chybu si nepripúšťa

Akékoľvek pochybenie si Tomčáni naďalej nepripúšťa a tvrdí, že je nevinný. Po otázke, ako by sa cítil, keby v budove boli nevinní ľudia, však zbledol a priznal, že by to bola tragédia.

„Mrzí ma to, jasné, že ma to mrzí," povedal Tomčáni. Vraj každá smrť je obrovská tragédia a bolo veľkým šťastím, že tam nikto nebol. Ako statik však vinu necíti.



Kto je vinníkom?

„Ja sa vás pýtam: každý statik by bol zodpovedný, keby na strechu naukladali, ja neviem, dva metre olovených platní?" povedal a tvrdil, že mu nikto nepovedal, aká zemina bude na streche budovy Trinity a dodnes to ani nevie.

Kto je však na vine? Podľa Tomčániho to musí povedať súd. „Za normálnych okolností by sa to nestalo. Ak by sa postupovalo štandardne podľa dokumentácie," uviedol a dodal, že jeho dokumentácia bola v poriadku.

„Sú posudky, ktoré hovoria niečo iné. V ktorej novostavbe nepraskajú priečky, ak to nie je dvakrát zosieťkované?" povedal. Dodal, že ani o probléme s budovou Apollo Biznis Centrum nič nevie.

Podľa slov Tomčániho sa tak obyvatelia Centroomu odsťahovali zbytočne a pokojne tam mohli bývať ďalších 50 rokov. Ako ďalej uviedol, popraskané steny piešťanského obytného domu neboli ani vinou stavbárov.

A čo ďalej?

Ľudom, ktorí sa báli bývať v jeho stavbách, po dlhom premýšľaní neodkázal ani slovo. To, že sa k stavbám celý doterajší čas nevyjadril, komentoval len slovami, že médiá sa nechovajú férovo a aj tak si napíšu, čo chcú.

Ako statik však skončil. Podľa jeho vlastných slov odišiel do dôchodku.

O prípade viac nepovedal ani jeho advokát.

Tomčániho neslávne známe stavby

Tomčáni sa "stal slávnym" po tom, ako sa 1. júla 2012 zrútila strecha rozostavanej viacpodlažnej garáže obytného komplexu Trinity. Polícia ho obvinila ešte toho istého roku. Strecha budovy podľa vyšetrovania nezvládla zaťaženie zeminou. Statika s ňou totiž nepočítala.

Polícia prípad uzavrela v lete minulého roka návrhom na podanie žaloby. Šťastím v nešťastí však bolo, že pri hrozivom zrútení budovy sa nik nezranil ani nezahynul. Budova mala tri podzemné podlažia - garáže a dve nadzemné podlažia, na vrchu malo byť wellness centrum.

Meno statika Tomčániho figurovalo aj pri projektoch Centroom Piešťany a Apollo Biznis Centrum Bratislava. Aj tieto objekty mali problémy so statikou a hrozilo ich zrútenie.

Zatiaľ čo z piešťanského objektu obyvateľov evakuovali, biznis centrum v hlavnom meste stratilo pre problémy nájomníkov. Piešťanské Centroom sa pritom paradoxne uchádzalo aj o titul Stavba roka 2011.