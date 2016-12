Kauza Baumax, kde zomrel malý Jakubko, opäť na súde: Vedúci zamestnanca nešetril

Polícia obvinila Ivana, že mal zle umiestniť hranoly v regáloch. Pojednávanie sa začalo včera krátko po 9. hodine. Bývalý zamestnanec Baumaxu Ivan prišiel na súd spolu so svojou advokátkou. Jakubkovi rodičia neprišli. „Naša prítomnosť nie je dôležitá, zamestnancovi sme odpustili a nežiadame od neho žiadne odškodné. Nechceme, aby sa dostal do väzenia, on za to nemôže," povedal Jakubkov otec Pavol Holmík pre Plus JEDEN DEŇ.

Iný názor má však vtedajší vedúci Baumaxu. Podľa neho obžalovaný Ivan nemal v práci čo hľadať, keďže mal voľno. Drevené hranoly však mali byť umiestnené v regáloch, a tak sa Ivan rozhodol, že cez svoje voľno príde a urobí s tým poriadok. „Ja som nechcel, aby prišiel, zavolal som si na túto prácu brigádnikov," tvrdil pred sudcom vtedajší vedúci predajne.

Keď sa obhajkyňa spýtala, či mu prikázal, aby hranoly uložil na horný regál, odpovedal vyhýbavo. „Opýtal som sa obžalovaného, či drevené hranoly nedá do tŕňového regála, ktorý je vyrobený na skladovanie napríklad hranolov," povedal vedúci Erik, na Ivana sa celý čas ani len nepozrel. Na otázky sudcu sa vedúci predajne v určitých momentoch zamotával.

Ako vedúci vraj nemal prehľad o detailoch pri každej veci, keďže mal pod sebou 60 zamestnancov. „Dohliadal som len na vizuál pre zákazníka, teda či sú umiestnené cenovky a či je dostatok tovaru," uviedol. Po pojednávaní sa nechcel vyjadrovať. Včera boli na súdne pojednávanie predvolaní aj ďalší svedkovia, tí sa však nedostavili, a tak ďalšie súdne pojednávanie bude 15. februára.