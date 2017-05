Knižnica v Petržalka bude krajšia a lepšia

S obnovou knižnice na Lietavskej ulici sa začalo v súlade s rozvojovým plánom Miestnej knižnice Petržalka, a tiež v nadväznosti na schválený rozšírený rozpočet kapitoly údržby a opráv pre tento rok. „Komplexnú revitalizáciu pobočky slúžiacej dospelým čitateľom realizujeme v termíne od polovice apríla do polovice júna. Je to jedna z prvých pobočiek, ktoré boli organizačne začlenené do štruktúry petržalskej knižnice, takže už nadišiel čas na jej zrenovovanie.“ uviedla riaditeľka knižnice Katarína Bergerová. Knižnica prejde kompletnou úpravou vonkajšieho vstupného priestoru, modernizáciou dispozičného riešenia s malou relaxačnou zónou pre čitateľov a používateľov. „Tiež sa obnoví technické vybavenie, upraví knihovnícky mobiliár a prístupy k informačným zdrojom pre verejnosť. Výsledkom revitalizácie budú kvalitné výpožičné služby a možnosť oddychu pri čítaní periodík, či štúdiu vybratej literatúry v rámci návštevy pobočky, využitie internetu, wifi zóny. Čitatelia a návštevníci budú môcť osobne, mailovo a telefonicky využívať poradenstvo, konzultácie a ponuku e-výpožičiek,“ dodala riaditeľka.

Do knižnice opäť o necelý mesiac

Zrevitalizovaná a zmodernizovaná pobočka na Lietavskej ulici bude prvou v štruktúre Miestnej knižnice Petržalka, ktorá bude plniť kvalitné komunitné, vzdelávaco-informačné služby pre dospelých od študentov stredných škôl až po seniorov. Pobočka má veľmi dobre zabezpečený knižný fond s množstvom kvalitnej literatúry od beletrie až po populárno-náučnú oblasť. Prví čitatelia ju môžu navštíviť už od 19. júna v obvyklých výpožičných hodinách.