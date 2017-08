VIDEO FOTO Dosť bolo horúčav: Zisťovali sme za vás, kde a za koľko sa môžete v hlavnom meste schladiť!

Hurá do vody! Bratislavské kúpaliská si počas pekelných letných dní pripravili pre svojich návštevníkov skutočne pozitívne novinky.

Z práce rovno do bazéna: V Bratislave sa okúpete do večera a ešte aj lacno!

Od 1. do 10. augusta sa v hlavnom meste okúpete dlhšie! Letné kúpaliská Lamač, Rača a Krasňaňy budú mať predĺženú otváraciu dobu do 20:00 hodiny.

Ostatné kúpaliská spadajúce pod mesto, Delfín, Tehelné pole a Rosnička, majú do 20:00 otvorené bežne.

Po osviežení dychtiacich nadšencov taktiež poteší, že od 1. do 10. augusta bude na všetkých kúpaliskách v správe STaRZ - Zlaté piesky, Rosnička, Lamač, Tehelné pole, Delfín, Rača a Krasňany - od 16:00 hodiny zvýhodnené vstupné iba 1 euro! Platiť to bude aj počas víkendov.

Tak šup do vody! Kde sa to však oplatí najviac a prečo by ste mali zavítať práve na tieto kúpaliská? Pozrite sa aj vo fotogalérii.

KUCHAJDA

Kúpanie, zábava aj šport - to všetko zažijete ak sa vydáte za osviežením na bratislavské prírodné jazero Kuchajda. Aj tento rok je nesporným lákadlom najmä podujatie Kultúrne leto v Novom meste, ktoré ponúka pestrý program - rodinný pilates, jógu, fitness, koncerty aj večerné kino.

Pre najmenších sú k dispozícii viaceré ihriská s pieskoviskami. Športovci ocenia plážový volejbal, "vypotiť" sa môžu aj pri futbale na umelej tráve alebo pri behaní. Napriek obavám patrí podľa Úradu verejného zdravotníctva SR Kuchajda k vyhovujúcim prírodným kúpaliskám a nemusíte sa báť, že sa vám kúpanie vypomstí.

Otváracie hodiny: 09:00 – 17:00

Cena: bezplatne

Výhoda: Vstúpite do areálu a máte pocit, že nie ste v meste. Pár desiatok metrov od vás sa pritom nachádza nákupné centrum aj električková trať. Navyše, vstup je bezplatný.

ZLATÉ PIESKY - kúpalisko

Obrovská vodná plocha, ktorú môžete vidieť už po príchode do hlavného mesta, je známa aj pre „nebratislavčanov“. V športovo-rekreačnom areáli sa rozhodne nudiť nebudete! Prírodné kúpalisko s plážou a atrakcie od výmyslu sveta sú podľa návštevníkov zárukou zábavy.

Odvážlivci si môžu vyskúšať napríklad vodné lyžovanie či tobogán, k dispozícii sú aj športové ihriská a vodné plavidlo. Navyše, pravú chuť leta môžete okúsiť aj pobytom v Autokampingu.

Otváracie hodiny: od 3. júna do 3. septembra – Pon / Ned – 09:00 – 19:00

Cena:

Dospelí (celý deň) 3,00 € Študenti od 15 do 26 rokov (celý deň) 2,80 € Deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS 2,50 € Seniori nad 70 rokov, nad 10 detí od 6 do 15 rokov (na osobu) 1 € Rodinná – 4 osoby (min. 2 deti) 9,90 € Držitelia Bratislava City Card 2,70 € Pernamentka 10 vstupov 27 € (dospelí), 25,20 €(študenti), 22,50 €(deti, seniori, ZŤP, ZŤPS)

Výhoda: Vodná plocha o veľkosti približne 50 hektárov garantuje, že vo vode sa tlačiť nebudete. Ak sa popri kúpaní potrebujete vyblázniť, atrakcie od výmyslu sveta vám rozhodne spríjemnia deň.

MATADORKA

Petržalské kúpalisko vyniká komplexnými službami, ktoré množstvo zákazníkov rozhodne ocení – patrí k nim bezplatné parkovanie, wifi pripojenie či tobogan. Pre plavcov je k dispozícii 50-metrový plavecký bazén, neplavci sa môžu vykúpať v 25-metrovom bazéne a najmenší v detskom vyhrievanom bazéne.

Otváracie hodiny: Po / Ne – 10:00 do 19:00 hod.

Cena:

Dospelí (celý deň) 4,80 € Deti od 3 do 15 rokov (celý deň) 3,50 € Seniori nad 62 rokov, ZŤP (celý deň) 3,50 € Rodina (2 dospelí + 2 deti) 15, 00 € Deti do 17 rokov (permanentka) 22,00 € Dospelí (permanentka) 65,00 € Na 10 vstupov 40, 00 €

Výhoda: Jedinečný 50-metrový bazén poteší každého, kto si okrem "vylihovania" na slnku chce skutočne zaplávať.

ROSNIČKA

Kúpalisko v Dúbravke ponúka tri bazény – veľký, stredný a detský. Napriek skromnej veľkosti tu nájdete 50-metrovú trojdráhovú šmykľavku, šatne, ihrisko pre deti aj ihriská na beachvolejbal.

Otváracie hodiny: Od 1. júla do 13. augusta – Pon / Ned: 09:00 – 20:00 hod., od 14. augusta do 3. septembra – Pod / Ned: 09:00 – 19:00 hod.

Cena:

Dospelí (celý deň) 3,60 € Deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS (celý deň) 3,00 € Študenti od 15 do 26 rokov (celý deň) 3,30 € Pre všetky kategórie po 17:30 1,00 € Seniori nad 70 rokov 1,00 € 10 vstupov dospelí 32,40 € 10 vstupov deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS 27,00 € 10 vstupov študenti od 15 do 26 rokov 29,70 € Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti od 3 do 15 rokov) 11,90 €

Výhoda: Kúpalisko sa nachádza v príjemnom prostredí. Ak chcete zabudnúť na ruch mesta, okolité stromy vám pomôžu načerpať potrebnú energiu.

VEĽKÝ DRAŽDIAK

Počas letných horúčav sa môžete schladiť aj v prírodnom štrkovom kúpalisku Veľký Draždiak v Petržalke. Vodná plocha má rozhlohu 13 hektárov! Miesto ponúka zábavu hlavne pre deti – pri jazere sa nachádza Detský areál Veľký Draždiak. V sobotu môžu najmenší otestovať svoju kreativitu na tvorivých dielňach, v nedeľu ich zabaví divadielko.

Napriek tomu, že miesto nie je oficiálne spravované ako kúpalisko, podľa merania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je v súčasnosti vhodné na kúpanie.

Otváracie hodiny: otvorený areál

Cena: bezplatne

Výhoda: Obrovskou výhodou je bezplatný vstup do areálu. Lokalitu oceňujú najmä Petržalčania.

TEHELNÉ POLE

Kúpalisko má v hlavnom meste dlhodobú tradíciu. „Tehelko“ postavili už v začiatkoch 2. svetovej vojny. V súčasnosti je stále obľúbeným miestom mnohých Bratislavčanov.

Otváracie hodiny: od 1. júla do 13. augusta – Pon / Ned – 09:00 do 20:00 hod., od 14. augusta do 3. septembra – Pon / Ned – 09:00 – 19:00 hod.

Cena:

Dospelí (celý deň) 3,60 € Deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS (celý deň) 3,00 € Študenti od 15 do 26 rokov (celý deň) 3,30 € Seniori nad 70 rokov 1,00 € 10 vstupov dospelí 32,40 € 10 vstupov deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS 27,00 € 10 vstupov študenti od 15 do 26 rokov 29,70 € Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti od 3 do 15 rokov) 11, 90 €

Výhoda: Návštevníci oceňujú predovšetkým dostupnosť z mesta a príjemné rodinné prostredie.

DELFÍN

Kúpalisko spríjemňuje život ľudom v Ružinove. Nachádza sa priamo v jeho centre. Okúpať sa môžete v troch bazénoch, nájdete tu aj sauny, detské ihrisko a tobogán. V rámci vstupného si počas jednotlivých dní si môžete vyskúšať napríklad kruhový tréning, tabatu, pilates či aqua robic.

Otváracie hodiny: Od 1. júla do 13. augusta – Pon / Ned – 09:00 – 20:00 hod., 14. augusta do 3. septembra – Pon / Ned – 09:00 – 19:00 hod.

Cena:

Dospelí (celý deň) 3, 60 € Deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS (celý deň) 3,00 € Študenti od 15 do 26 rokov (celý deň) 3,30 € Pre všetky kategórie po 17:30 1,00 € Seniori nad 70 rokov 1,00 € 10 vstupov dospelí 32,40 € 10 vstupov deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS 27,00 € 10 vstupov študenti od 15 do 26 rokov 29, 70 € Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti od 3 do 15 rokov) 11,90 €

Výhoda: Malé rodinné kúpalisko sa nachádza v centre Ružinova.

MIČURÍN

Kúpalisko uzatvorili v roku 2015 pre zlý technický stav - od 4. júla ale opäť otvorilo svoje brány! Navyše – vstup do areálu je bezplatný. Bude mať však obmedzenú kapacitu 150 ľudí, preto bude platiť príslovie, kto skôr príde, ten skôr melie.

Otváracie hodiny: Pon / Ned: 09:00 – 19:00

Cena: bezplatne

Výhoda: Tento rok je najväčšou výhodou bezplatný vstup, návštevníci však rozhodne ocenia aj bezbariérový prístup.

