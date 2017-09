Legendárne auto oslavuje: Kto mal kedysi Favorita, bol pán!

Vývoj nového automobilu Škoda Favorit trval dlhých päť rokov. Začal sa rozhodnutím československej vlády v roku 1982. V marci 1983 sa ujal vedenia tímu Peter Hrdlička.

Čítajte viac Tento luxus je komplet vyrobený v Bratislave: Nová generácia Porsche Cayenne dá prácu tisícke ľudí

Dodnes spomína, že mu to dalo naozaj zabrať, veď termíny boli šibeničné. Na kompletný vývoj dostal iba dva a štvrť roka! Napriek tomu to zvládol, hoci tvrdí, že keby mal viac času, mohlo to byť ešte lepšie.

Čo sa týka dizajnu, československým tvorcom pomáhali ostrieľaní talianski odborníci z firmy Bertone. Karoséria prvého auta bola hotová na Silvestra 1984. Problémom bol však motor. Pôvodne mal byť zo Škody 120, lenže ten úplne nezodpovedal európskym predpisom o emisiách, takže konštruktéri Škodovky ho museli upraviť.

Automobilka preto podpísala zmluvu s firmou Porsche. Pri jazdných skúškach zase pomohla aj Kopřivnická Tatra, ktorá mala vlastnú skúšobnú dráhu. Favorit porovnávali so skúšobnými autami Fiat Uno a Volkswagen Golf. Škodovka dopadla dobre. Takže 16. septembra 1987 na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne predstavili s veľkou slávou nový Favorit.

Okamžite sa stal veľkým lákadlom motoristov. Ľudia sa zapisovali do poradovníkov a trpezlivo naň čakali. Aj keď stál 84 600 korún československých. Za túto sumu ste vtedy kúpili dom! Len pre názornosť: vtedajšia hrubá mzda bola 3 030 korún. Podľa odborných prepočtov by dnes stál Favorit okolo 800 000 českých korún, čo je asi 30 000 eur!

Keď československá vláda rozhodla 16. apríla 1991 o privatizácii spoločnosti Škoda, jej vlastníkom sa stal koncern Volkswagen. Model Favorit prešiel faceliftom a vyše 300 úpravami pod vedením nemeckých inžinierov. A predával sa úspešne ďalej, až do júna roku 1995. Automobilka Škoda vyrobila 1 077 126 vozidiel v troch karosárskych verziách: hatchback, kombi, pick-up.