Potvrdené: Ellie, ktorú priviezol z Egypta vládny špeciál, nemá cudzokrajnú chorobu, ale niečo celkom iné

„Výsledky klinických testov definitívne potvrdili, že nejde o cudzokrajnú chorobu. Dievčatko sa nakazilo infekciou, ktorú by mohlo dostať bežne aj na Slovensku,“ informovala dnes hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Potvrdila zároveň, že lekári pokračujú v antibiotickej liečbe dieťaťa a stav malej pacientky sa zlepšuje. Postupne ustupujú aj lokálne kožné defekty.

Rodina je v poriadku a stav Ellie sa zlepšuje

Ellie vážne ochorela počas dovolenky v egyptskom letovisku Marsa Alam. Keďže infekčné ochorenie rapídne postupovalo, zdravotný stav dievčatka sa zhoršoval a v egyptskej nemocnici nedokázali diagnostikovať ochorenie, dieťa potrebovalo okamžitý transport na Slovensko, ktorý zabezpečilo ministerstvo vnútra vládnym špeciálom.

Až v Bratislave lekári zistili, že nikto z rodiny nakazený nie je a dnes sa potvrdilo, že ani malá Ellie nemá žiadnu neznámu exotickú infekciu. Antibiotická liečba, ktorú dieťaťku nasadili zaberá a dnes sa malá Ellie už cíti lepšie a kožné prejavy ochorenia postupne ustupujú tiež.

S malými deťmi dovolenkujte doma

Na sociálnych sieťach sa cez víkend rozprúdila búrlivá diskusia, či a kam cestovať s malými deťmi na dovolenku. Spýtali sme sa na to Ivana Bakoša z Inštitútu očkovania a cestovnej medicíny v Bratislave. Rodina s deˇťmi do 3 rokov by mala podľa neho dovolenkovať na Slovensku.

„Už aj letisko je zbierka miktóboc a parazitov, ktoré môžu malé dieťa ohroziť,“ zdôrazňuje doktor Bakoš. A to ešte nehovoríme o nebezpečných exotických destináciách. Tým by sa podľa lekára mali vyhnúť deti až do 5 rokov. Týka sa to až 42 oblastí! „Ide najmä o krajiny, v ktorých sa vyskytuje žltá zimnica a malária,“ zdôraznil Bakoš. A všetkým rodičom, ktorí cestujú do exotických krajín aj so staršími deťmi odporúča, aby sa pred cestou prišli v dostatočnom predstihu informovať do inštitútu, kde vám presne poradia aké očkovania treba absolvovať a ktoré krajiny sú bezpečné.