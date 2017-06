Mestská džungľa preskúšala adrenalínových nadšencov: Zapotili sa aj športovci!

Adrenalín, pot a hlavne kopec zábavy. Aj tak by sa dalo opísať podujatie, ktoré malo v hlavnom meste svoju premiéru. A zato, že sa súťažiaci poriadne zapotili, nemohlo len slniečko! Centrum Bratislavy sa totiž 11. júna zmenilo na prekážkovú trať plnú adrenalínových nástrah!

Organizátori chceli mesto ukázať aj z inej stránky. Súťažiaci si tak mohli vyskúšať všetko, čo mestská džungľa ponúka – prebiehanie po kapote auta, preskakovanie kontajnera, podliezanie kamiónu či prekonávanie NN slamenej veže.

Obávané prekážky

Bežci museli prekonať 7-kilometrovú trať a štyri silovo-prekážkové zóny. Štartovalo sa pri River Parku, kde na 400 nadšencov čakal aj vytúžený cieľ. „Prihlásili sme sa preto, aby sme si otestovali, či dva roky vo fitness centre s osobným trénerom mali zmysel. Beháme, trénujeme… Trošku sa bojíme prekážok, ktoré nás čakajú,“ povedala pred pretekmi jedna zo súťažiacich Daniela.

Náročné prekážkové zóny boli umiestnené priamo v uliciach Starého mesta a nábrežia. Vôbec po prvýkrát sa bežalo cez lávku medzi Nábrežím Dunaja a „Manderlákom“ a cez ešte neotvorený prechod ku komplexu Zuckermandel. Súčasťou trate však neboli len kopce, schody a rovinky.

„Bolo to super! Trať bola zaujímavá, rovnako aj prekážky. Pre mňa bolo najnáročnejšie šplhanie po tyči smerom dole z veľkej výšky, čo som napokon neurobila. Mali sme teda jednu penalizáciu. Strach z výšok skrátka nepustil,“opísala svoje pocity po prekonaní trate jedna zo súťažiacich Janka.

Podľa organizátorov patrila medzi najnáročnejšie nástrahy zóna na hrádzi, kde sa účastníci museli popasovať s lozením aj výbehom na veľkú stenu.

„Najviac som sa zapotil pri ťahaní závažia a následne nosení sudu po schodoch. Prekážky boli po sebe, zobrali mi riadnu dávku energie,“ povedal po absolvovaní nezvyčajnej trate jeden z účastníkov pretekov, Martin Palkovič.

Kto bol najlepší?

Šampiónom sa stal Peter Žiška s bravúrnym časom 0:31:23! Najlepší tímový výkon podali Naplno Team SVK. Medzi ženami dominovala Bronislava Mrákavová, na druhom mieste skončila Lucka Krajčovič, ktorá vlastní päť opaskov za titul majsterky Slovenska, Česka, Európy (dvakrát) a sveta v thaiboxe.

Po netradičnom zážitku zatúžili aj zahraniční účastníci. Zúčastnilo sa ich až 50!

Na podujatí sa ukázali aj známe tváre. Medzi ambasádorov pretekov patril herec a režisér Andy Kraus, známy fitnes tréner Jany Landl či bývalá krasokorčuliarka a fitneska Oľga Beständigová.

Nezabudli ani na divákov

Na podujatí sa nezabudlo ani na divákov. Snáď najobletovanejšou atrakciou bol takmer 20 metrov vysoký žeriav, vďaka ktorému si mohli návštevníci vyskúšať, aký pocit zažil Tom Cruise vo filme Mission: Impossible. Na voľný pád sa však nedal nahovoriť každý. O lákadlo sa postaral hlavný partner pretekov, NN Životná poisťovňa.

Tí, ktorí si na zážitkovú atrakciu napokon trúfli, boli pod ochrannými krídlami kaskadéra Dušana Prvého, známeho napríklad z filmu Ridleyho Scotta Exodus: Bohovia a králi či z Narnie. Ten odhadol výšku voľného pádu na približne 17 metrov!

Svoju nebojácnosť prekvapivo prejavili aj tí najmenší, ktorých vytiahli do výšky približne troch metrov. „Bolo to dobré, nebála som sa,“ povedala päťročná Anabelka, ktorá v rukách maminky zhodnotila, že druhýkrát by sa nahovoriť už nedala.