Mestské holuby traste sa: V Bratislave sa chystá prezimovať symbol zimy!

Jednému sa podľa o ornitológov zapáčilo na budove Incheby, ďalší trávi zimu na Tower115 a iný si obľúbil petržalské paneláky. Sokoly odpočívajú napríklad aj na Dóme svätého Martina. "V minulosti sme mali dokonca také prípady, že sa v Petržalke dal pozorovať priamo pri káve z okna kaviarne," prezradil ozef Chavko z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

"Môžu to byť vtáky z Fínska, Švédska alebo severnejších oblastí Ruska či iných severných oblastí ďalekej tundry, ktoré sa u nás zdržia do apríla a pri odlete míňajú priletujúce lastovičky," dodal Chavko. Prečo sa im tu páči? Zrejme to bude ľahká dostupnosť potravy. Obľubujú čajky, ale aj mestské holuby.

Čítajte viac Šok v dedine: Farár vraj surovo zbil svoju gazdinú

"V hlavnom meste zimujú už vyše desať rokov sokoly sťahovavé zo severnej Európy. Stretnúť ich tu môžete už od roku 2005," dodal. Sokol sťahovavý je symbolom ohrozených druhov. Pred skoro 40 rokmi na Slovensku hniezdil už len posledný pár a hrozilo, že vymizne úplne. Vďaka viacerým projektom ochrany realizovanými najmä v Nemecku sa sokoly vrátili aj na Slovensko.