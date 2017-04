Metla medzi nohy a lopta do ruky: Študenti to myslia vážne!

Skutočné lietajúce metly síce hráči nemajú no napriek tomu si užijú veľké množstvo zábavy.

Viete o tom, že aj na Slovensku máme dva profesionálne metlobalové tímy? Bratislavský tím Pressburg Phantoms vznikol pred dvoma rokmi. Hana „Hermy“ Boskovičová začala tento šport hrať hneď ako vznikol bratislavský tím. Bola fanúšikom kníh o Harry Potterovi, nechcela však ostať len pri nich a žiadalo sa jej zapojiť sa aj do nejakej športovej aktivity.



Tímy majú Bratislava a Košice

Metlobal bol v Európe populárny už skôr, no do vzniku Pressburg Phantoms neexistoval na Slovensku žiadny oficiálny metlobalový tím. Hana ako fanúšik Harryho Pottera vedela, že metlobal vznikol už pred niekoľkými rokmi v USA ako reálny šport. Na Slovensku sa k nemu dostala prostredníctvom festivalu fantastiky Slavcon, kde boli jeho pravidlá upravené tak, aby ho mohli hrať aj deti. Hana ho však s viacerými známymi hrávala na tomto festivale pravidelne a zistili, že by boli schopní hrávať aj oficiálny metlobal, podľa platných pravidiel. Rozhodli sa preniesť knižný šport do reality aj na Slovensku a založiť oficiálny metlobalový tím. Prvý bol bratislavský tím a neskôr vznikol aj tím v Košiciach.

V júli poletí metlobalový tím do Oslo

Metlobal sa hráva pravidelne každú stredu a nedeľu v Bratislave aj Košiciach. V zime sa hrá v hale, v lete na otvorených priestranstvách, v Bratislave napríklad aj v Sade Janka Kráľa. Keďže na Slovensku sú len dva oficiálne tímy na zápasy chodia často do zahraničia. Naposledy boli na turnaji v susednom Rakúsku a chystajú sa do Poľska. Pripravujú sa aj veľký turnaj národných tímov European Games, ktorý sa bude konať v júli v Osle.

Metlobal si môžete zahrať aj vy

Metlobal je vhodný pre všetky vekové kategórie, hoci oficiálne zápasy môžu hrať až hráči nad 16 rokov. Už teraz sa však v tíme Pressburg Phantoms pripravujú na svoju metlobalovú kariéru aj 14-15 ročné talenty. Horná veková hranica nie je nijakým spôsobom obmedzená.

Pokiaľ Vás tento netradičný šport zaujal, hráči Pressburg Phantoms medzi sebou radi privítajú každého nového fanúšika tohto športu. Či sa chcete iba pozrieť, alebo si aj zahrať, stačí ak napíšete na fanpage Pressburg Phantoms na facebooku.

Fanúšikovia čarodejníckeho sveta nemusia byť teda iba klasickí knihomoli, môžu to byť aj výkonní športovci.