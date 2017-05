Miliardová investícia v Bratislave: Plánovaná štvrť vás ohromí svojou veľkosťou!

Česká skupina Nordic Investors chce investovať do výstavby projektu v bratislavskej časti Nové Vajnory. Na Slovensku by tak mali vyrásť nové byty, kancelárie, obchody aj reštaurácie. Práce by však mali potrvať až dvadsať rokov.