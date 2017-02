Mladý ornitológ zomrel pri Devínskom Jazere za hrozných podmienok: Krutá pravda o jeho smrti

Tie boli medzi prvými podozrivými, hneď po nájdení tela nebohého. Peter mal totiž na tele viditeľné zranenia v oblasti predlaktia a lýtka a množstvo menších poranení. Podľa našich informácií Peter vykrvácal po útoku svorky psov, ktorú choval majiteľ domu Roman Š. v blízkosti miesta, kde sa tragédia stala.

Majiteľa psov, ktorých sa mali takmer všetci obyvatelia Devínskeho Jazera báť, zadržala polícia hneď na druhý deň. Po pár hodinách ho však prepustila. Odvtedy sa po ňom zľahla zem. Zo psov boli odobraté vzorky, aby ich odborníci mohli porovnať so vzorkami odobranými na mieste tragédie.

„Poskytnutie ďalších informácií v súčasnosti nie je možné, pretože by to mohlo zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci. Bližšie informácie k prípadu poskytneme, ak to procesná situácia umožní,“ vyjadrila sa bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Ako sme sa dozvedeli, Roman už oslovil aj právnika, ktorý by ho mohol zastupovať.

„Pán Roman ma oslovil s prípadným zastupovaním. Keďže nie je obvinený, zatiaľ je to v rovine konzultácií,“ povedal Romanov možný budúci obhajca Martin Ribár. „Situáciu znáša ťažko, nie však vzhľadom na seba, ale na rodinu nebohého Petra.

Chce sa postaviť k celej veci čelom, je pripravený niesť zodpovednosť a podľa svojich schopností a možností urobí všetko pre to, aby pomohol rodine poškodeného,“ prezradil nám právnik Martin Ribár. Včera sa v Rohožníku konal kar, no osudom ťažko skúšaná rodina nechcela rozprávať. Mama vdovy len odsekla: „Choďte za majiteľom psov, ten je za všetko zodpovedný.“