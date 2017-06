Most SNP čaká veľká oprava: Pozrite sa, s akými obmedzeniami bude treba cez leto rátať

Hlavné mesto bude počas mesiaca júl a august opravovať vozovku na Moste SNP. Oprava sa začne 3. júla a ukončená bude do konca augusta. Most bude počas celej opravy prejazdný a doprava obmedzená len čiastočne. Ide o avizovanú opravu, ktorej predchádzala sondáž mosta s cieľom zistenia korozívneho stavu mostovky. Opravu odsúhlasili Krajský dopravný inšpektorát, Cestný správny orgán a Dopravný podnik Bratislava.Oznámil to magistrát primátora mesta.

„Začíname s opravou vozovky na Moste SNP, ktorú plánujeme opraviť počas tohto leta. Vozovka na moste nebola opravovaná 44 rokov, pretože ani jedno z predošlých vedení sa do tejto náročnej opravy nepustilo. Ide o jeden z najdôležitejších dopravných uzlov, ktorý spája centrum mesta s Petržalkou, preto sme sa rozhodli pustiť do tejto opravy a vyriešiť tak ďalší zanedbaný problém Bratislavy,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Oprava sa začne 3. júla 2017 o 10.00 h a potrvá do 31. augusta 2017. Prebiehať bude v dvoch etapách. V rámci prvej etapy sa bude opravovať vozovka na vonkajších jazdných pruhoch obidvoch jazdných pásov. Druhá etapa je zameraná na opravu vozovky na vnútorných jazdných pruhoch obidvoch jazdných pásov. Opravu bude realizovať spoločnosť Swietelsky Slovakia spol. s r.o. v hodnote 1,5 mil. eur.

Oprave predchádzala diagnostika korózneho stavu oceľovej mostovky, ktorej cieľom bolo zistiť, v akom stave sa nachádza mostovka a prípadnú koróziu mostovky. „Diagnostika preukázala, že oceľový plech pod vozovkou je v dobrom, funkčnom a neskorodovanom stave. Samotná vozovka je však v nevyhovujúcom stave za hranicou svojej životnosti. Medzi poruchami sú najmä vyjazdené koľaje, deformácie asfaltových vrstiev v strede jazdných pruhov či plošný rozpad vozovky na viacerých miestach,“ informoval František Brliť, riaditeľ spoločnosti CEMOS, ktorá zabezpečovala diagnostiku mosta.

„S Mostom SNP máme však aj ďalšie plány a pripravujeme sa pomaly aj na komplexnú diagnostiku mosta, teda úplne celého mosta,“ dodal primátor.