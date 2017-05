My zvládneme deti aj prácu: SKUTOČNÉ príbehy matiek, ktoré oslavujú svoj svetový deň

Gabika (33) Neviem nič nerobiť

Tvorí množstvo krásnych vecí – ručne šitých bábik, textilných hračiek, paličkovaných či háčkovaných čipiek, šperkov, tašiek aj tkaných kobercov. Gabriela Kravcová (33) z Banskej Štiavnice stíha popri štyroch deťoch naozaj veľa. Mladá mamička sa síce narodila aj vyrastala v hlavnom meste, no spolu s rodinou sa pred pár rokmi presťahovala do Banskej Štiavnice.

„Chceli sme bývať v dome a v Bratislave by to bolo veľmi drahé. Navyše, manžel je reštaurátor a práve Banská Štiavnica sa mu veľmi páčila,“ vysvetľuje mamina štyroch detí. Všetko stíha s úsmevom, aj keď únava niekedy príde. No práca, ktorú robí, je jej koníčkom. Ako relaxuje? „Raz do týždňa chodievam k susedke, ktorú mám veľmi rada, je akoby moja druhá mama. No aj vtedy si vezmem niečo na šitie, spolu si dáme čaj či kávu, porozprávame sa. Ak sa dá, zájdem i na plaváreň.“

Anna (69) Musím sa obracať

Anna zo Žiliny nemala ľahký život. Vychovala šesť detí bez manžela. ,,Ten mi zomrel veľmi mladý. Napriek tomu, že sú už dospelí a každý má svoje rodiny, starám sa ešte o jednu dcéru a moju vnučku. Aby som to všetko dokázala finančne zvládnuť, aj keď som na dôchodku, chodím ešte do práce. Takže nemám čas ani na seba a niekedy ani na svoje deti a vnúčatá. Musím sa poriadne obracať,“ hovorí stále čiperná Anna.

Helena (35) Pracujem na dve zmeny

Nedali by ju za nič na svete. Iba ten, kto má doma poltucet detí, vie, čo je to obracať sa okolo nich. A keď je na ne človek sám, tak ako Helena Smoleňáková zo Šurian (okr. Nové Zámky), tak jej nie je čo závidieť. Muž ju opustil hneď po tom, ako sa im narodili trojičky, takže doma bolo šesť detí.

„Bolo to pred asi šiestimi rokmi a odvtedy sme sami. Je to ťažké a mám sa veru čo obracať, ale už som si zvykla. Je to, akoby som mala dve práce. Najskôr ich vystrojiť do škôlky a školy, potom poupratovať a navariť, no a keď prídu zo školy, tak ich nakŕmiť a venovať sa s nimi príprave do školy. Prirodzene, do toho pranie a upratovanie, takže je toho naozaj habadej,“ netají Helena Smoleňáková. Starať sa o toľko detí nie je rozhodne jednoduché, najmä keď príjem rodiny je mesačne len 302 €.

Bibiana (29) Nepoznám slov, nedá sa

Niekto si žije ako v bavlnke, s inými sa osud nemazná. Bibiana zo Starej Turej nedostala nič zadarmo. Keď prišli ťažšie chvíle, nevzdala sa, zaťala zuby a bojovala. Aj preto je pre svoju dcéru Danielku (11) veľkým vzorom. Dadka prišla na svet pred jej maturitou. Školu vtedy nedokončila.

Otec o bábätko nejavil záujem, našťastie pomohol Bibianin otec. Kedy jej bolo najťažšie? „Keď mi zomrel otec. Danielka mala 4,5 roka a zostali sme samy. Aby sme mohli dôstojne žiť, tak ako iné rodiny, popri práci som niekedy ťahala aj dve-tri brigády."

Monika (37) Sviatok oslávim so Slovenkami

Slovenka Monika Polakevic, ktorá žije už niekoľko rokov v americkej Pensylvánii, si Deň matiek užíva v spoločnosti svojich krajaniek. „Manžel ma vždy vezme na kávu. Chodievame pravidelne do slovenského kostola, potom máme v klube piknik aj s našimi jedlami,“ hovorí. Monika je úspešnou realitnou poradkyňou. Dcérka Isabella Vita je jej veľkým šťastím.

„Chodí do škôlky, o pol piatej podvečer po ňu chodí opatrovateľka. Od pol siedmej večer sme už spolu. Večer sa snažím venovať iba jej. Vypínam zvonenie na telefóne, vyhýbam sa sociálnym sieťam,“ predstavuje všedné večery Slovenka.

Viera (46) Deň končíme prechádzkou

Viera Plachetková vlastní s manželom v Košiciach- Barci rodinnú pekáreň. Skĺbiť náročné povolanie so starostlivosťou o rodinu dokáže vďaka manželovi Ivanovi (39). „Kým manžel robí ranný rozvoz a cestou odprevadí do školy syna Lóranta (10), ja zatiaľ pripravujem dennú výrobu, varím, keďže sa ešte starám o mamičku Margitu (74),“ hovorí úspešná podnikateľka. „Popoludní robím rozvoz a vyzdvihnem syna zo školy."