FOTO Nedám sa ani zubatej! Siahla na mňa, ale ja viem, ako na ňu!

Ako siedmak na základnej škole bol počas dejepisnej exkurzie na židovskom cintoríne v Rousínove. Spolužiak nešťastnou náhodou na neho zhodil náhrobný kameň a dovtedy úspešný malý futbalista sa viac nepostavil na nohy. Skončil na vozíčku.

„Taká udalosť vám otočí život o 180 °,“ spomína Borisova mama Kristína. „Manžel, ktorý predtým s Borisom stále športoval, však hneď v nemocnici po úraze povedal, že aj keď nebude môcť hrať ďalej futbal, nič sa nezmení, športu sa bude venovať aj ďalej, len treba nájsť nejaký vhodný,“ dodáva. A to rozhodlo o všetkom. Boris to okamžite odkýval a mal cieľ. „Je to našťastie tvrdohlavý bojovník, preto mu to vyšlo,“ hovorí mama.

Už nebudem hrať futbal...

Hneď v deň úrazu rodičia vedeli, že Boris má poranenú chrbticu, len nevedeli v akom rozsahu. Druhý deň už bolo jasné, že nebude chodiť, no on to nevedel, lebo bol päť dní v umelom spánku. Keď sa zobudil, prvá jeho veta bola: Ja už nebudem hrať futbal. „To nevadí, dostaneš vozík, ja si zoberiem tiež vozík a budeme spolu jazdiť,“ zastavil rázne jeho sebaľútosť otec Petr. A ako povedal, tak aj urobil. Nechal prácu a dva roky chodil so synom po nemocniciach a rehabilitačných zariadeniach, aby nevynechali ani jednu možnosť na zlepšenie.

Taká ponuka sa neodmieta

„V jednom rehabilitačnom ústave bola herňa, tam sme začali trénovať stolný tenis a Boris sa v ňom našiel,“ hovorí otec. Prihlásili sa teda do klubu. Hneď na prvom medzinárodnom turnaji si Borisa všimli tréneri zo Slovenska a dali mu ponuku, aká sa neodmieta.

Ponúkli talentovanému chlapcovi z Moravy, ktorému sa pred pár rokmi na cintoríne zrútil svet, naše občianstvo a reprezentáciu Slovenska v stolnom tenise. „Manželka je Slovenka, takže Boris je od narodenia polovičný Slovák,“ smeje sa otec. „A navyše podmienky pre hednipepovaných športovcov, najmä stolných tenistov, sú na Slovensku oveľa lepšie,“ dodal.

Čechoslovák z Novák

„Ja som Čechoslovák, vždy som bol,“ hovorí Boris. „Zmenili sa mi len papiere a bydlisko. Teraz, po skončení strednej školy sa chcem naplno venovať športu a tréningovému procesu, preto sa sťahujem do Novák, kde mám jednoizbový byt,“ vysvetli svoje plány do budúcnosti. Je členom žarnovického klubu a trénuje v neďalekej Prievidzi. „Všetko je to tam blízko a dobre zorganizované, každý deň dva tréningy a oddych, cez víkend zabehnem na Moravu za rodičmi a kamarátmi, autom to nie je vôbec problém,“ dodáva. Aj k babičke do Humenného dokážem zájsť.

Ten kameň mi nespadol na hlavu!

Boris má v živote jasno ako málokto. Aj v nemocnici po úraze vraj odmietol psychológa s vysvetlením, že mu ten pomník predsa nespadol na hlavu. Dnes tvrdí, že po tom, čo si našiel nový spôsob života ho ochrnutie vlastne nijako neobmedzuje. „Obľúbenú sviečkovú a kolu si môže dať rovnako ako predtým a s najlepším kamarátom z detstva Tomášom Pospíšilom do baru zájdem aj na vozíku,“ smeje sa. Vďaka bezbariérovému bytu a upravenému autu je úplne sebestačný. „Niekedy ma štve, keď majú okoloidúci na ulici so mnou prehnaný súcit, berú ma ako malé decko, to už nie som,“ hovorí jasne. Vie presne, čo chce. Hneď na svojich prvých majstrovstvách cez víkend pre Slovensko získal bronzovú medailu a chce ísť ďalej. Šport ho baví, rád by sa v budúcnosti prebojoval na paralympiádu a bojoval o ďalšie medaily. Neskôr by sa športu rád venoval možno aj trénersky či manažérsky, ale to je ešte ďaleko, veď v piatok 19. mája oslávil len 19. narodeniny a v sobotu získal svoju prvú reprezentačnú medailu, všetko má pred sebou. „Čaká má veľa práce a veľmi sa na to teším,“ usmieva sa mladý muž na vozíku, ktorý je šťastnejší ako mnohí zdraví.