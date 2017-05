Vodiči, týmto miestam sa vyhnite! Zdrží vás havarovaný kamión, aj kolóny

V týchto chvíľach sú podľa Rádia Expres na Slovensku hlásené dve nehody. V Bratislave sa na Galvaniho ulici zrazili dve autá a za Hranovnicou, v smere do Hrabušíc, havaroval kamión. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Hôrku.

Kolóny sa tvoria na vjazde do Bratislavy z Dunajskej Lužnej, rátajte asi s 25-minútovým zdržaním. S časovou rezervou treba počítať aj za Veľkým Šarišom v smere do Prešova.

Brzdia aj dopravné obmedzenia

Obmedzenia na cestách sú na viacerých miestach. Na starej ceste je úsek medzi Blatným a Sencom úplne uzavretý z dôvodu výstavby dialničnej križovatky, uzávierka potrvá až do 20. júla.

V Čadci na Kysuckej ceste je až do odvolania uzavretý most pre rekonštrukciu. Obísť to môžete cez tunel Horelica. Autá s nebezpečným nákladom cez Skalité a Oščadnicu.

Tunel Horelica bude pre údržbu obojsmerne uzavretý počas víkendov 13. mája až 4. júna, vždy od soboty od 20. hodiny do nedele do 22. hodiny.

V Kremnických Baniach je pre havarijný stav cesta úplne uzavretá, osobná doprava to obíde cez Krahule, nákladná cez Šturec.

Tunel Šibenik bude pre údržbu obojsmerne uzavretý od soboty 6. mája od 7. hodiny do nedele 7. mája do 17. hodiny.

Most cez Ružín medzi Veľkým Folkmarom a Košickou Belou je pre rekonštrukciu uzavretý.