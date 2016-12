Na letisku je lepšie ako v zábavnej relácii: Neprestanete sa smiať!

Cestujúca už na palube lietadla: Prosím Vás, a máte tu aj nejakú terasu, kde sa môžem vyvetrať?



Cestujúci: Prosím vás, kde dostanem letenky?

Letisko BTS: A kam letíte?

Cestujúci: Na dovolenku.



Cestujúci: Dobrý deň, moja priateľka letí s DANOU, je to nejaký problém ?

Letisko BTS: Ako prosím?

Cestujúci: No má danu, to antikoncepčné teliesko.

Letisko BTS: Aha.

Cestujúci: Viete, že či si ho má dať radšej vybrať, aby jej nerobili na letisku problémy.

Cestujúca: Dobrý deň, môžem Vás poprosiť o potvrdenie o tom, kedy lietadlo pristálo?

Letisko BTS: Také potvrdenia nedávame.

Cestujúca: Aha, a potvrdenie o tom, že potvrdenia nedávate?



Cestujúca: Dobrý deň, mohli by ste mi dať číslo na colníka?

Letisko BTS: A načo ho potrebujete?

Cestujúca: Viete, zavrela som si kufor a mám v ňom dôležité veci a chcela by som sa ho opýtať či nemá univerzálny kľúč.

Letisko BTS: Kde sa nachádzate na letisku?

Cestujúca: Nieeee, ja som doma v Turčianskych Tepliciach.



Cestujúci z Talianska: Dobrý deň, prosím Vás, prečo ten bankomat nefunguje?

Letisko BTS: Akože nefunguje?

Cestujúci z Talianska: No lebo vydáva mi iba eurá.



Cestujúci: Aké spoločnosti budú v lete lietať do Prahy?

Letisko BTS: Letecká spoločnosť ČSA.

Cestujúci: Hm, no viete, ja si potrebujem vybrať lietadlo bez tých vrtuliek, lebo tie vyzerajú tak nebezpečne.



Cestujúci sa pýta na check-ine: Vy ste Lamezia?

Pracovníčka check-inu: Nie, ja som Iveta.

(poznámka - v lete sa lieta do letoviska Lamezia Terme)



Cestujúci na check-ine: Dobrý deň, letím s vami do Hurghady.

Pracovníčka check-inu: No so mnou asi nie.